Frölunda ledde med 2-0 hemma mot Malmö med tre minuter kvar.

Då vände Malmö och vann med 3-2 efter förlängning då 17-årige stortalangen Anton Wahlberg sköt sitt första SHL-mål.

– Det är bara något man kan drömma om, säger Wahlberg till C More.

Frölunda har varit inne i en tung period på sistone och nollades hemma mot serieledande Skellefteå i tisdags.

Under torsdagskvällen såg de dock ut att bryta sin förlustsvit då göteborgarna gick upp i en 2-0-ledning hemma mot Malmö. I slutet så fick dock Malmö spela powerplay och de tog samtidigt ut målvakten.

Då reducerade Kim Rosdahl till 2-1 med 2:18 minuter kvar att spela. Malmö tog sedan ut målvakten igen och då kom även kvitteringen.

“Ingenting man kan beskriva”

17-årige stortalangen Anton Wahlberg gjorde 2-2 med 45 sekunder kvar för att ta matchen till förlängning. Det är hans första mål i SHL-karriären.

– Det är grymt, det är ingenting man kan beskriva. Jag har spelat här (i Malmö) sedan barnsben liksom. 17 år och göra mål i SHL, det är bara något man kan drömma om, säger Wahlberg till C More.

Malmös kvittering med 45 sekunder kvar av tredje! Förlängning pågår 👀 pic.twitter.com/cTCRnbtKMx — C More Hockey (@cmorehockey) March 2, 2023

Malmö vann sedan också matchen med 2-3 sedan Carl Persson avgjort i förlängningen.

Anton Wahlberg har fått mer och mer förtroende i Malmö under vintern och stormtrivs trots lagets pressade läge som SHL-jumbo.

– Det är grymt kul just nu. Det är inte mycket att klaga på, det är bara att fortsätta köra på, säger Wahlberg.

“Vi hade behövt den här segern”

För Frölunda var det dock oerhört tungt att tappa 2-0 till 2-3 precis i slutet. Laget har nu fyra raka förluster och tappar sin topp sex-placering.

– Det är sånt här som drabbar lag som har motgång, det finns inget annat. Jag tycker att vi roddar det bra i 58 minuter i ett jäkligt pressat läge. Det känns jäkligt surt, vi hade behövt den här segern för att få in lite syre, känna oss som vinnare, slappna av och släppa ner axlarna lite, säger tränaren Roger Rönnberg till C More.

På lördag eftermiddag spelar Frölunda en måstematch om de ska ta en topp sex-plats då de möter Leksand som också aspirerar på att ta en direktplats till kvartsfinalerna.

– Det viktiga nu är att vinna. Det är att gå in i “playoff-mode” och vinna. Det finns inget mer att göra i processen. Vi behöver hitta ett sätt att vinna. Vi möter Leksand borta nu och det är sällan jag säger det här men det får fanken se ut hur det vill men vi ska fanken vinna den matchen till varje pris, säger Rönnberg.

Frölunda – Malmö 2–3 OT (0-0,0-0,2-2,0-1)

Frölunda: Nicklas Lasu, David Edstrom.

Malmö: Kim Rosdahl, Anton Wahlberg, Carl Persson.

