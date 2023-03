Det är slutspelstider i svensk hockey och damernas kvartsfinaler är först ut. Kommer något lag skrälla? Håller storfavoriterna Luleå och Brynäs för trycket? Den fyrfaldige SM-guldvinnaren Rebecca Stenberg tippar här den första slutspelsomgången – och plockar ut nyckelspelarna.

Idag inleds kvartsfinalspelet i SDHL. Givetvis är Luleå storfavoriter att vinna guldet med tanke på att laget vann grundserien hela sju poäng före Brynäs. Samtidigt är det sju andra lag i slutspelet som inte vill något annat än att fälla Luleå-björnen och gå hela vägen till guldet.

Rebecca Stenberg har spelat ett OS och två VM, men framför allt vunnit inte mindre än fyra SM-guld. Hockeysverige.se bad Stenberg tippa utgången i kvartsfinalerna, men också vilka förväntningar hon har på matchserierna och plocka ut en viktig kugge i respektive lag.

Luleå – HV71

Tips: Luleå vinner 2-0 i matcher

Luleå har tagit sig igenom serien med endast två förluster i bagaget. Nu är det slutspel och som vanligt kan allting hända, men Jenni Hiirikoskis gäng ska inte ha några problem att ta sig förbi kvartsfinal. För att HV71 ska ha något att säga till om så behöver de spela tight, enkelt och sätta de få chanser de kommer få.

Foto: Bildbyrån. Anni Keisala och Noora Tulus.

I Luleås stjärnfyllda lag är Noora Tulus den playmaker som alla lag önskar ha. Hon är absolut en nyckelspelare, om än kanske lite i det tysta. HV71s hopp ligger till att Anni Keisala håller tätt och att de tar vara på sina chanser framåt.

Brynäs – Linköping

Tips: 2-1 i matcher

Brynäs har en fin grundserie bakom sig där de avslutade med att visa LHC vad som komma skall. Däremot är LHC det lag som har flest övertidsvinster av alla lag i ligan så därför tror jag att de kniper en match, om de lyckas ta det till övertid och unga Ebba Svensson Träff har en bra dag på jobbet.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Lara Stalder och Madelene Haug Hansen.

Brynäs skyttedrottning Lara Stalder behöver fortsätta som hon avslutade grundserien med att leda sitt Brynäs genom målgörande. Som underdogs mot tabelltvåan så behöver Madelen Haug Hansen leda laget med kyla, trygghet och lugn.

Djurgården – Leksand

Tips: 2-1 i matcher

Svåraste kvartsfinal-serien att tippa då jag tycker att båda lagen givit både ris och ros under säsongen. Djurgården slutar trea i tabellen men avslutar grundserien med att förlora mot just Leksand. Jag tror dock att Djurgården kommer dra det längsta strået, men Leksand kommer kämpa in i det sista.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån. Josefine Jakobsen och Emma Polusny.

För Djurgården är Josefine Jakobsen en nyckelspelare med sin väldiga rutin och att behålla kylan i pressade lägen. Leksands målvakt Emma Polusny kommer vara avgörande om Leksand ska kunna skrälla.

MoDo – SDE

Tips: 2-1 i matcher

Den jämnaste av alla kvartsfinaler sett till inbördes möten över säsongen. Två hårt kämpande lag som båda har potential att skrälla i en semifinal. MoDo har haft lite svårt med produktionen men jag tror ändå att de kommer gå vinnande ur denna strid efter tre jämna matcher.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån. Lindsey Post och Jennifer Wakefield.

För MoDo:s del så är det givetvis viktigt att Jennifer Wakefield fortsätter att producera i slutspelet och för SDE så behöver Lindsey Post ha bra dagar på jobbet mellan stolparna.

