“Det var en risk som general manager Chris Drury var villig att ta - och det gjorde han naturligtvis helt rätt i”.

Läs Måns Karlssons snabbtyckare om Patrick Kanes övergång till New York Rangers.

Vi visste alla om att det skulle hända - ändå kändes det märkligt när vi sent igår kväll fick det definitiva beskedet att Patrick Kane hade trejdats från Chicago Blackhawks till New York Rangers. Det kändes också lite som en blinkning till historien. Förr om åren kändes det som att alla superstjärnor var tvungna att göra minst en säsong i Rangers innan man kunde lägga skridskorna på hyllan. Det känns på något sätt helt rätt att det är just i Rangers Kane hamnar. På något sätt hör han hemma där, om han nu kan höra hemma någon annanstans än i Illinois.

Trots att det ramlade in mängder med otroliga trejder under tisdagskvällen och onsdagsmorgonen (Mattias Ekholm till Edmonton! Rasmus Sandin mot Erik Gustafsson! Gustav Nyquist och Marcus Johansson till Minnesota! Jonathan Quick till Columbus!) är det inget snack om att Patrick Kanee-trejden kommer vara den här transfer deadline-veckans stora snackis. Både nu - men också framöver. Skulle New York Rangers vinna Stanley Cup kommer den här trejden ses som en klassiker det kommer pratas om i många, många år framöver. Och skulle Rangers inte vinna Stanley Cup kommer det snackas om hur “inte ens Patrick Kane kunde komma dit och vinna”. Det kommer snackas om att man kanske ruckade på lagbygget lite för mycket inför deadline. De har ju även plockat in Vladimir Tarasenko, exempelvis. Och är det något vi vet är det att det sällan är de största trejderna som gör skillnad när det vankas slutspel. Då är det oftast någon av de mindre omtalade övergångarna som gör skillnad. Det såg vi ju så sent som i somras, då Artturi Lehkonen gjorde braksuccé och förde Colorado till Stanley Cup efter en sen bytesaffär.

Getingbo av sällan skådat slag

Men jag tror också det kommer snackas om hur den östra konferensen laddade upp på ett sätt vi inte sett en konferens göra på länge. Visst, det har börjat hända grejer ute på västkusten också, men det går inte att komma runt faktumet att den östra är klasser bättre än den västra. Det känns nästan som att det är en högstadivision mot en andradivision.

De senaste dagarna har lag i den östra konferensen alltså trejdat till sig Timo Meier, Vladimir Tarasenko, Ryan O'Reilly, Vladislav Gavrikov och Patrick Kane från lag i den östra konferensen. Och då har jag bara nämnt de största namnen. Samtidigt har Toronto vräkt på med ytterligare trejder och sett till att de kommer gå in i slutspelet som den kanske största utmanaren till Boston. Och jag tror inte Kyle Dubas är klar ännu.

Eastern Conference är ett getingbo av sällan skådat slag. Som det ser ut nu kommer Carolina vinna sin division, före Rangers och New Jersey. Det skulle innebära att Rangers och New Jersey kommer mötas redan i den första omgången - efter att ha trejdat till sig Kane, Taranseko och Meier. Och i den andra divisionen ser Tampa Bay och Toronto ut att mötas i år igen. Redan i förstarundan, alltså.

Som känslan är nu är de sex främsta lagen i Eastern Conference vassare än alla lag i Western. Där kan Vegas, Los Angeles, Edmonton, eller vad det nu blir, få en betydligt lättare väg till en final än vad lagen i öst kommer få. De kommer behöva stånga varandra blodiga redan från första nedsläpp.

Gör naturligtvis rätt

New York Rangers gör naturligtvis helt rätt som verkligen går för det, nu när de givits chansen att plocka in två potentiella “difference-makers” i Tarasenko och Kane. Jag ser fram emot att återigen få se den gamla superduon Kane och Artemij Panarin spela ihop. På pappret har Rangers kanske den bästa offensiven av alla lag, just nu. Men jag skulle ändå inte bli chockad om de ryker redan i förstarundan. Så hård är den östra konferensen i år.

Och då kommer det skrikas om fiasko, om att tränaren ska sparkas, om att man gjorde fel som plockade in en 34-årig Patrick Kane som gör karriärens sämsta säsong.

Men det är en risk som general manager Chris Drury var villig att ta - och det gjorde han naturligtvis helt rätt i.