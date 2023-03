Djurgården fick två rejäla förstärkningar till kvällens möte i Klasen och Vejdemo.

Då blev det direkt en 5–2-vinst och ett mål i återkomsten för den sistnämnda.

– Det var riktigt gött. Perfekt start, säger Vejdemo till C More.

Djurgården har under säsongen haft problem med skador i långa perioder. Men när man ikväll ställdes mot Karlskoga i ett viktigt möte om topp sex-placeringarna fick man in två ordentliga förstärkningar i laget.

Linus Klasen som inte spelat sedan 10 februari gick in i truppen tillsammans med Lukas Vejdemo som därmed fick göra sin första match sedan flytten från Nordamerika. Och för just Vejdemo blev kvällen en att komma ihåg.

Senast Stockholmaren spelade på Hovets is i Djurgårdströjan var nämligen under säsongen 2017/18. Ikväll fick han göra det igen efter en lång period borta från spel med en skada. Då blev det mål direkt.

– Det var nästan så att den inte orkade fram. Jag hann se den hela vägen så det var riktigt gött. Jag visste att de hade tagit målvakten, så då fick man ta en chansning. Perfekt start, säger Lukas Vejdemo till C More.

Säkrade segern i tredje: “Kom in i det”

Djurgården hade gjort två snabba mål i den första perioden och klev ifrån Karlskoga i tabellen. I den andra perioden satte däremot utvisningar stopp för Stockholmarna och Karlskoga kunde ta sig in i matchen. När Jesper Kokkonen satte dit pucken i powerplay tidigt i den avslutande perioden var det hans andra i matchen och ett mål som därmed kvitterade mötet till 2–2.

Men Djurgården gav sig inte utan kämpade tillbaka det hela till först 3–2 genom Stefan Elliott och sedan 4–2 genom David Blomgren. Segern var säkrad och Djurgårdens uppåtgående trend kunde fortsätta. Då fick även Vejdemo presentera sig.

27-åringen satte dit 5–2 i tom bur och nätade därmed direkt när han var på is i återkomsten.

– Jag tycker ändå det gick rätt bra. Första perioden var lite tuff, sen kom man in i det. Det var inte så farligt. Vi är riktigt bra i första och sen kommer vi ut lite dåligt i andra. Sen i tredje är det böljade och vi lyckas vinna. Det är det viktiga, säger Vejdemo till C More.

