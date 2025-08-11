Svenske doldisen kan få chansen i schweiziska klubben

SCL Tigers är i behov av en back.

Då får den svensk-schweiziske försvararen Fabian Eggenberger visa upp sig för klubben, rapporterar Berner Zeitung.

Fabian Eggenberger, här i Visps färger.

Foto: die Bildmanufaktur/Imago/Bildbyrån

Fabian Eggenberger har spenderat de senaste fem säsongerna i den schweiziska andraligan med Visp och Chur

Nu får den 24-årige svensk-schweiziske backen visa upp sig för ett lag i högstaligan. Claude-Curdin Paschoud är på skadelistan och väntas missa inledningen av NL-säsongen, vilket gör att SCL Tigers är på jakt efter en back med schweiziskt pass för att fylla på backsidan. Nu tränar Eggenberger med SCL Tigers och enligt Berner Zeitung kan den svenske backen lånas ut från Chur till samarbetsklubben i NL.

Spelat juniorhockey i Nacka och Örebro

Eggenberger har Boo som moderklubb och har tidigare spelat juniorhockey i Nacka och Örebro. 2020 lämnade han Sverige för spel i schweiziska Visp och inför förra säsongen gjorde han klubbytet till Chur, där han stod för 18 poäng (4+14) på 43 grundseriematcher.

I SCL Tigers återfinns sedan tidigare André Petersson, som hämtades in till klubben efter forwardens avsked från HV71 i somras. I laget återfinns även tidigare SHL-spelare som Hannes Björninen och Juuso Riikola.