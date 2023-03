I oktober bröt hon benet. Nu, lagom till slutspelet, är nyckelspelaren Hanna Sköld tillbaka. Nu ska hon försöka hjälpa formstarka Leksand till en kvartsfinalknall mot Djurgården - efter en minst sagt rörig säsong för klubben.

– Klart att det varit funderingar i vissa stunder, men det känns ändå som att vi har gått starka ur det, säger hon till hockeysverige.se.

I mitten av oktober skadades en av Leksands nyckelspelare, landslagsspelaren Hanna Sköld, allvarligt. Större delen av säsongen var förstörd för 25-åringen från Skogsbo, men bara veckor innan slutspelet var hon tillbaka på isen och hoppas nu vara en av spelarna som ska leda sitt Leksand långt i slutspelet.

– Jag tappade skäret, körde in i sargen och satte mig på benet. Det var absolut inget fult, berättar Hanna Sköld då hockeysverige.se träffar henne på Solvändan intill klassiska Leksandsbron som bara dagarna innan varit belyst i gult och blått som en hyllning till Ukraina.

– Direkt kände jag ”shit” eftersom jag inte kunde ställa mig upp. Det kändes som att det hade hänt något speciellt.



Hanna Sköld fick besked på sjukhuset att det var ganska illa.

– Ganska snabbt fick jag besked att benet var av och att jag behövde operera mig. Jag sov kvar i Mora (lasarettet) och opererades dagen efter.



Som en tilltänkt bärande spelare, hur var känslan att få det beskedet?

– Jag hade gått in i säsongen med en väldigt bra känsla i kroppen. Det var en nystart och vi hade fått in Jordan (Colliton) som tränare. Det kändes som att det hade gått bra för mig i början av säsongen.

– När sedan det här hände…

“Det var riktigt frustrerande”

Hanna Sköld tystnar en kort stund, tittar ner mot änderna som badar i vid Siljans mynning.

– Jag har varit skadad i så många säsonger så det var riktigt frustrerande.



Några tankar på att ge upp hockeykarriären hade hon ändå aldrig.

– Nej, så har jag ändå inte känt. Som jag sa kändes det som jag hade haft en bra start på säsongen och ville avsluta den bra. Jag vill inte heller lägga av på grund av skada.



Hur har rehabiliteringen varit?

– Den har gått bra och egentligen inte heller varit några bakslag. Allt har gått enligt plan, om inte snabbare.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Leksand har haft en turbulent säsong med nya tränare in, assisterande tränare ut, spelare in och spelare ut. Även om Hanna Sköld varit skadad under säsongen har hon på nära håll följt alla turer.

– Det har såklart varit svårt eftersom jag ser människorna i alla, både tränare och spelare, som dragit. Även om jag varit med laget hela tiden har jag såklart varit en bit utanför gruppen då jag varit skadad. Man får inte samma känsla när man inte är med i matchspel.

– Jag har försökt vara neutral i del hela och har inte gjort något större väsen av mig på just den biten. Jag har i stället försökt bidra med energi i gruppen och fokusera på rätt bitar.

Hyllar tränaren: “Ställt högre krav”

Hanna Sköld upplever också att gruppen har hanterat den här turbulensen på ett bra sätt.

– Ja, jag tycker att vi hanterat det bra. Klart att det varit funderingar i vissa stunder, men det känns ändå som att vi har gått starka ur det. Man får ändå gå till sig själv och inte till spelarna som lämnat. Som spelare är du här av en anledning och det är vad du får se till.



Hur ser du på Jordan Collitons ledarskap?

Jordan Colliton. Foto: Bildbyrån.

– Det är såklart ett annat ledarskap än vad vi är vana vid i Leksand, eftersom hon kommer från en annan kultur. Hon har ställt högre krav.

- Jag tycker det är bra och ska vi utvecklas framåt är det ännu högre krav som måste ställas på oss spelare.



På vilket sätt upplever du att det idag ställs högre krav på er?

– Att vi ska vara mer professionella och det är inget daltande, säger Hanna Sköld med ett lätt skratt och fortsätter:

– Jordan är människa hon också och det går såklart att prata med henne, men det är mer en spelare/tränare relation. Det är också så jag tycker det ska vara och inte att man är bästa kompis med tränaren, vilket det kanske ha varit tidigare.



För bara några veckor sedan gjorde alltså Hanna Sköld comeback i matchspel.

– Det var såklart jätteroligt, men jag kände att det var ett tag sedan jag spelade. Det blev som ett sommaruppehåll till. Det tar en stund att komma tillbaka i spelet och matchtempot.



Var just matchtempot tuffaste biten att hitta tillbaka till?

– Ja, men också själva spelet. Vi har ett lite nytt spelsystem samtidigt som jag inte hade spelat så mycket innan jag blev skadad, men det var en härlig känsla att vara tillbaka. Det är ändå vad jag kämpat för.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Reste sig: “Kommit ihop som ett lag”

Leksand låg länge med i bottenstriden i SDHL, men mot slutet av seriespelet lyfte laget och slutade på en sjätteplats i tabellen.

– Vi har en ny grupp och har egentligen haft så varje säsong. Vi har bytt ut i stort sett hela gruppen varje år.

– Mot slutet har vi kommit ihop som ett lag och börjat hitta varandra. Det är kontinuiteten som saknats senaste säsongerna så kan vi bygga vidare på det här kan det bli riktigt bra.

Serietrean Djurgården är favoriter. Foto: Bildbyrån.

Närmast för Leksand väntar kvartsfinal mot Djurgården. Första mötet av tre spelas ikväll i Tegera arena.– Spännande. Vi spelade mot varandra i söndags och det var verkligen inte vår bästa match. Jag tror det kan bli riktigt tajt, men jag ser såklart oss som segrare, säger Hanna Sköld med ett leende och fortsätter:– Att vi vann senaste matchen, klart att vi då får lite övertag mentalt. Speciellt när det dessutom var så tätt inpå. Djurgården kommer såklart vara revanschsugna, men vi spelade inte vår bästa hockey och vet att vi kan bättre.– Det är framför allt ett bra lag. Djurgården har några spetsar, men starka som lag just och inte som Brynäs där en femma gör det mesta. Ett skridskostarkt lag, men framför allt är hela gruppen stark, så det gäller att pressa ner dom.

En av Djurgårdens stjärnspelare är Fanny Rask som är uppväxt här i Leksand. Du har spelat både med och mot Fanny, hur ska ni få stopp på henne?

– (Skratt) Fanny är skicklig så att åka mycket skridskor mot henne få stopp på henne tidigt i banan. Då tror jag vi kan få ner henne lite.



Vad är nyckeln om ni ska gå vidare till semifinal?

– Framför allt att använda vår fart. Vi är ett väldigt fartfyllt lag, att vi då sätter press högt upp i banan eftersom det är där vi är som starkast, avslutar Hanna Sköld med ett leende.

