Efter ett tidigt underläge bröt MoDo sin tunga bortatrend med en 4–2-seger.

Kristianstads tränare, Mikael Gath var däremot inte helt nöjd med hur det gick till.

– Jag förväntar mig ett samtal och en förklaring till det, säger Kristianstads tränare Mikael Gath till C More.

MoDo har efter en dominant tid under säsongen nu hamnat i en bekymrade svacka inför slutspelet. Förstaplatsen tappades till Björklöven och när man ikväll fick chansen att återta den igen blev det istället en chockstart.

Kristianstad hittade både 1–0 och 2–0 under de första elva minuterna av matchen och satte därmed en enorm käpp i hjulet på Örnsköldsvikslaget.

Kanske var det inte särskilt oväntat. I denna svacka som de tidigare serieledarna hamnat i har man haft det extra tungt på bortaplan. Sedan den 12 december har det nämligen endast blivit en seger på bortais.

Rivstarten fixade segern

Men matchen var inte över och MoDo vek inte ner sig. En reducering kom i den första perioden och man åt sig in i matchen sakta men säkert.

– Det var rätt bra. Vi måste spela lite mer defensivt. De har några kontringar ikväll som gjort det svårt för oss. Det var skönt att få det där målet och komma tillbaka, säger MoDos målskytt Riley Woods till C More.

I den tredje rivstartade man sedan och gjorde två mål på de första fem minuterna. Pontus Näsén och Nick Halloran blev målskyttarna i en snabb vändning som plötsligt tog MoDo upp i en serieledning och upp på 100 poäng.

"Så mycket konstiga domslut som går emot oss"

Med en och en halv minut kvar av mötet kunde sedan Mikkel Aagaard stänga mötet med 4–2 och säkra segern som ger laget ledningen i HockeyAllsvenskan igen.

Efter matchen handlade det däremot inte om MoDos nya serieledning, utan om de domslut som Kristianstads tränare Mikael Gath ansåg att de fått mot sig i matchen.

– Jag tycker att spelarna gör en kanoninsats. Vi följer vår gameplan, men vi får inte med oss någonting. Det är omöjligt att vinna. Vi har en utvisning i slutet på andra där det är en trupping/kneeing som är solklar där domarna står och slår sig på höften. Jag vet inte. Det är så mycket konstiga domslut som går emot oss. Det är helt galet. Det tror jag alla håller med om. Jag förväntar mig ett samtal och en förklaring till det, säger Kristianstads tränare Mikael Gath.

