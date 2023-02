Jumbo i formtabellen över de senaste tio matcherna och hårt kritiserade efter 0–2 mot Skellefteå. Då brast det för Roger Rönnberg i intervjun med C More.

– Jag tycker ni är jävligt orättvisa mot det här unga laget, säger Frölunda-tränaren.

Inför kvällens möte med Skellefteå var Frölunda sist i formtabellen. Under de senaste tio matcherna har man varit sämst i SHL. Mycket av problemen kan säkerligen härledas till en lång skadelista, men C Mores experter var under matchen kritiska mot spelarnas uppträdande.

– Jag tycker någonstans att det med de spelarna man har ser lite tröstlöst ut, lite tycka synd, lite håglöst. De har säkert fått slita och kämpa länge, det är jag mycket väl medveten om, men jag tycker att de skulle kunna göra det lite bättre, säger Petter Rönnqvist i C Mores sändning.

– Jag håller med. Det handlar mer om att spela med tro, spela det fysiska spelet och lämna över energin till nästa formation hela tiden. Varför inte köra gasen hela vägen in? säger Niklas Wikegård.

Frölunda hade vid det läget endast haft nio skott över de två första perioderna och sedan inlett den tredje energilöst. Skellefteå hade tagit ledningen med 2–0 och hade full kontroll på mötet.

– Skellefteå är steget före hela första. Vi är lite på hälarna. Mycket måste bli bättre, var Joel Lundqvist inne på redan efter den första perioden, men ingen förändring kom.

– Man måste coacha laget lite grann. Antingen spelar man stenhårt på juniorer, eller så går man ihop med ett antal äldre spelare, fortsatte Wikegård senare.

Rasade mot kritiken: "Förnedrande att prata i de termerna”

Matchen slutade i just 0–2 till bortalaget och när Frölundas tränare Roger Rönnberg ställde sig vid C Mores mikrofon för en intervju var han till en början besviken:

– Jag måste hitta ett sätt att få ut mer av mitt lag. Vi drar inte nytta av de överlägen vi har. Det är ruskigt tungt att gå i underläge en hel match mot Sveriges bästa lag för tillfället. Det är tungt, två konstiga mål vi släpper in. Det är mål man sällan släpper in.

Frågan från Petter Rönnqvist som inte Roger Rönnberg höll med om. #SHL #frölundahc

🎥 C More pic.twitter.com/3HuNuxJpCR — SwehockeyGIFs (@swehockeygifs) February 28, 2023

Men sedan kom en fråga om just det experterna var inne på under matchen. En fråga om varför det sett “håglöst” ut under matchen. Då brast det för Rönnberg.

– Jag tycker ni är jävligt orättvisa mot det här unga laget. Vi möter ett fantastiskt bra Skellefteå som äger mycket puck och har ett bra passningsspel. Håglösa är vi absolut inte.

– Tycka synd om sig själv, Petter? Då har man inte det jobbet jag har eller Joel Lundqvist har. Det är komiskt det du säger. Det är nästan förnedrande att ens prata i de termerna. Det finns ingen jävel som tycker synd om sig själv i det här läget. Vi vet att vi behöver spela mycket bättre, men vi lyckas inte. Det är det jag säger, jag behöver hitta ett sätt att krama ur mer ur mitt lag. Okej? säger Rönnberg och slänger av sig hörlurarna.

