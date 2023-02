Efter ett lån till HockeyAllsvenskan tidigare under säsongen har Lucas Forsell växlat upp ordentligt. Ikväll nätade Färjestads 19-åring för fjärde matchen i rad.

Säsongen inleddes med spel både i J20 och i A-laget och till slut skickades Lucas Forsell iväg på ett lån till Karlskoga i HockeyAllsvenskan för att få speltid. Ett par månader senare har Färjestads 19-årige forward nu slagit sig in på riktigt och är dessutom en av de hetaste målskyttarna i laget.

Kvällens möte med Linköping blev den Vancouver-draftade talangens 22 raka match i truppen - och blev dessutom en fortsättning på den senaste tidens fina form.

Redan efter två minuter spelade satte Lucas Forsell öppningsmålet för sitt Färjestad efter en fin framspelning av Joakim Nygård. Målet förlängde därmed den fina sviten till fyra raka matcher, fyra matcher där han nätat i samtliga.

Tar man även med de två tidigare matcherna är det fem mål på sex matcher.

Färjestad utökade sedan sin ledning till 2–0 genom Oscar Lawner innan Linköping reducerade till 1–2 genom Oscar Fantenberg mot slutet av perioden.

– Vi är lite för passiva i egen zon och blir lite överambitiösa, går två gubbar på en och sådär. Då ser det ut som att vi är efter och får jaga hela tiden. Vi vill sätta mycket press, men ibland kanske man måste ta ett steg tillbaka och göra det på rätt sätt, säger Fantenberg till C More.

Matchen pågår.

