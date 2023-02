Ekonomisk kris i Vita Hästen: "Akut läge"

Det råder ekonomisk kris i Vita Hästen.

Nu behöver klubben få in 2,5 miljoner kronor för att kunna spela klart den hockeyallsvenska säsongen.

– Vi befinner oss i ett akut läge, säger styrelseledamoten Richard Lundqvist enligt NT.

För en dryg månad sedan meddelade Vita Hästen att klubben saknade fyra miljoner kronor för att kunna säkra nästa säsongs elitlicens. En månad senare ser situationen inte mycket ljusare ut.

Under ett extrainsatt årsmöte under gårdagen konstaterades det att klubben behöver få in 2,5 miljoner kronor för att kunna driva a-lagsverksamheten fram till säsongens slut.

– Vi befinner oss i ett akut läge. Vi har ett förbrukat eget kapital som sista december uppgår till minus 4,6 miljoner. Vi har ett stort underskott i den operativa verksamheten från första maj till sista december som uppgår till 8,6 miljoner kronor, säger styrelseledamoten Richard Lundqvist enligt NT.

Ett minusresultat på 6,8 miljoner kronor

Så här långt in på verksamhetsåret landar den hockeyallsvenska klubben på ett minusresultat på 6,8 miljoner kronor, skriver NT.

– Vår verksamhet har också varit extremt dopad av snälla pengar i flera år. Nån gång kommer verkligheten ikapp, konstaterar Lundqvist som menar att alla inom Vita Hästen bär sitt ansvar och kan prestera bättre i sina roller, säger Lundqvist.

Släppte kaptenen – av ekonomiska skäl

I samband med deadlinen för övergångar valde Vita Hästen bland annat att släppa lagkaptenen Erik Borg till Frölunda. Dels för att klubben inte ville stoppa en flytt till SHL – dels av ekonomiska skäl.

– Den här övergången hjälper oss också i det svåra ekonomiska läge som vi befinner oss i just nu. Därför vill jag också understryka att vi behöver få all ekonomisk hjälp som är möjligt just nu, sade ordföranden Rickard Rauge till klubbens hemsida då.

Vita Hästen har spelat i Hockeyallsvenskan sedan 2014 och ligger i skrivande stund på en åttondeplats i den allsvenska tabellen med tre matcher kvar att spela av grundserien.

