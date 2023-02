Erik Karlsson har figurerat i trejdrykten under i stor sett hela säsongen. Med bara dagar kvar till deadline ser den svenske superstjärnan ut att bli kvar i San Jose säsongen ut. Det rapporterar The Fourth Period.

Erik Karlssons dundersuccé på San Jose Sharks blålinje den här säsongen har resulterat i att han figurerat i trejdrykten under i stort sett hela NHL-säsongen. Den senaste tiden har intensiva rykten placerat honom i Edmonton Oilers, men någon flytt innan fredagens deadline ser det inte ut att bli för den svenske superstjärnan.

Efter nattens jättetrejd, där San Jose skeppade iväg Timo Meier till New Jersey Devils, tyder det mesta på att Karlsson blir kvar i Sharks, rapporterar The Fourth Period.

– Just nu så tror jag att han kommer att stanna här under den resterande delen av säsongen, sade general managern Mike Grier enligt San Jose Hockey News reporter Sheng Peng under en presskonferens i natt.

Även Panthers uppges ha visat intresse

Förutom Edmonton har Karlsson funnits med i trejdsamtal mellan San Jose och Florida Panthers, enligt The Fourth Period, men dessa samtal har inte mynnat ut i något konkret. Enligt sajten vill Edmonton att San Jose ska behålla så mycket som fem miljoner dollar av Karlssons lönetaksträff på 11,5 miljoner dollar för att genomföra en trejd.

Karlsson går i skrivande stund mot sin poängbästa säsong i NHL-karriären med 77 inspelade poäng (19+58) på 60 matcher för Sharks. Hans poängbästa notering under en säsong i ligan är 82 poäng, vilket han producerade under säsongen 2015/16 med Ottawa Senators.

