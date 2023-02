Jonas Johanssons NHL-säsong började med att han blev nedskickad och upplockad om och om igen. Nu är svensken tillbaka med Colorado – för andra gången den här säsongen.

Det började redan på försäsongen när Colorado placerade Jonas Johansson på waivers och Arizona plockade upp honom. Bara för att sedan göra samma sak själva – innan Colorado valde att ta in honom igen bara några dagar senare.

Större delen av säsongen har sedan dess spenderats i AHL med Colorado Eagles bortsett från en kort stint med Avalanche i januari.

Men nu, cirka en månad efter att ha blivit nedskickad, är målvakten tillbaka i NHL igen.

Brad Hunt, Ben Meyers and Jonas Johansson have been recalled from the Colorado Eagles.#GoAvsGo pic.twitter.com/e6k3oHrbRn