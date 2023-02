Leksand åkte upp till Skellefteå för att möta serieledarna. Då visade dalalaget klass och imponerade – när Peter Cehlárik fick göra sitt första mål sedan återkomsten.

– Han är bra på att slå passningar och det är en perfekt “pizza”, säger slovaken om den fina assisten av Mikael Ruohomaa.

Skellefteå och Leksand bjöd på en riktigt bra hockeymatch när de båda lagen drabbade samman. Hemmalaget Skellefteå öppnade matchen bäst men Leksand åt sig successivt in i tillställningen och visade att man är att räkna med.

Det var efter hemmalagets 1-0 av Linus Lindström som masarna vaknade.

I powerplay stod Peter Cehlárik för en ett fint avslut till 1-1. Stjärnan gjorde med det sitt första mål, och sin första poäng, sedan återkomsten till Leksand. Målet kom efter en fin passning av Mikael Ruohomaa, och ett rappt direktskott upp i nättaket.

– Vi kan vara bättre i utgångarna och komma runt deras press. Men överlag är det en bra period av. Vi hade många lägen förra matchen och så länge du har lägen kommer någon gå in. Jag kommer fortsätta. Han är bra på att slå passningar och det är en perfekt “pizza”, säger Peter Cehlárik till C More efter den första perioden.

Viktig seger i kampen om topp sex

Efter Cehláriks mål gjorde Olle Alsing 2-1 till Leksand i slutet av den första perioden. Det efter ett fint förarbete av Oskar Lang.

Den andra perioden bjöd på bra spel åt båda hållen där båda lagen skapade bra lägen för att få in pucken, dock utan framgång. Istället präglades matchen av mycket känslor och hårda tacklingar. Där bland annat Matt Caito fick in en jättetackling, och målvakten Mantas Armalis blev fly förbannad på Jonathan Johnson.

– Det är lite frustrerat, det är inget att sticka under stolen med. Dålig kvalité och för sega fötter på. Det handlar om att alla vill bidra och spela på instinkt, just nu kuggar det inte riktigt i, säger Skellefteåbacken Oskar Nilsson.

I den tredje perioden var det ett hårt tryck från västerbottningarna som jagade en kvittering – förgäves. För Mantas Armalis storspelade när det behövdes som mest. Matchen slutade 2-1 och innebär att Leksand fortsatt är på en sjundeplats, med de fyra lagen ovanför sig inom tre poängs avstånd. Den här matchen var första på 16 hemmamatcher där Skellefteå lämnar isen poänglösa.

TV: Därför är den nya generationen sämre än tidigare