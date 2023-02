Jets förstärker laget inför slutskedet av säsongen. Den schweiziske målskytten Nino Niedereiter trejdas från Nashville till Winnipeg.

Nino Niederreiter har varit en offensiv kraft i NHL de senaste säsongerna. 30-åringen har blivit erkänd som en vass målskytt med en näsa för att sätta dit pucken.

Nu kommer schweizaren att förstärka topplaget Winnipeg Jets resten av säsongen. Det blev därmed bara 56 matcher i Nashville innan flyttlasset nu går vidare.

Winnipeg byter till sig forwarden mot ett val i runda nummer två av draften 2024. Det blir hans femte NHL-klubb i karriären.

