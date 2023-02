Mantas Armalis storspelade borta mot Skellefteå och var starkt bidragande till Leksands seger. Men under matchen hamnade målvakten i fokus – för ett raseriutbrott mot Jonathan Johnsson.

– När man blir anklagad för vissa grejer brinner man till lite extra, säger målvakten till C More.

Det var i den andra perioden vid ställningen 2-1 till Leksand som domaren blåste av efter att Leksands målvakt Mantas Armalis ramlade bakåt. På tv-bilderna såg det ut att vara kontakt med någon av Skellefteåspelarna i närheten.

Västerbottningarna blev upprörda över att domarna valde att blåsa av trots att pucken låg fri, och efter avblåsningen blev det stökigt runt målvakten. Helt plötsligt flyger Armalis då upp och skäller ut Jonathan Johnson i Skellefteå, som hade sagt några väl valda ord i röran.

En reaktion som fick både publik och experterna att reagera. Efter matchen förklarade han vad som föranledde reaktionen.

– När man blir anklagad för vissa grejer brinner man till lite extra. Det är sådant som händer. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är väl bland de fulare orden man kan bli kallad på en is, tycker jag. Men det är inte många i sporten eller många här i ligan som tycker det längre, uppenbarligen, säger Mantas Armalis till C More.

Vad Jonathan Johnsson sade till honom avslöjade han aldrig. Leksand vann tillslut matchen med 2-1 efter en massiv press mot Leksandsmålet i slutet av matchen.

TV: Experterna om ryktena kring Erik Karlsson