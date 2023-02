Det är en one man-show i Vancouver just nu. Elias Pettersson var återigen segerorganisatör efter att ha spelat fram till 2-2 i slutminuten – och sedan avgjort till 3-2 på övertid mot St. Louis.

– Det kändes bra, pucken ville inte in förrän sista skottet, säger den svenske superstjärnan till NHL.com.

Elias Pettersson jobbade in tre nya poäng mot St. Louis. Det efter att ha stått för två assist och ett mål när Vancouver vände 2-0 till 2-3. Svensken har nu gjort 75 poäng på 56 matcher, och är nu bara ett poäng bakom Erik Karlsson i den svenska poängligan.

24-åringen från Ånge blev i natt stor segerorganisatör när han vände på matchen i den tredje perioden.

För St. Louis var det lag som startade bäst och gick upp till en 2-0-ledning i den andra perioden efter mål av Alexey Toroptjenko och Tyler Tucker. Det såg också länge ut som att det skulle räcka till ledning, men då klev Elias Pettersson in i handlingen.

Svensken spelade fram J.T. Miller till 1-2 i numerärt underläge. Med målvakten plockad och 31 sekunder kvar spelade han även fram Andrej Kuzmenko till 2-2.

Fullbordade vändningen

Bara för att själv sätta 3-2 i förlängningen och fullborda vändningen.

– Jag hade tio skott i dag och jag tror att det aldrig har hänt förut. Det kändes bra, pucken ville inte in förrän sista skottet, antar jag. Jag är glad för det, säger stjärnan till NHL.com.

Både Vancouvers och St. Louis säsong är sedan länge över. Båda lagen kämpar i botten av sin division och är avhängda i kampen om en slutspelsplats.