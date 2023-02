MoDo är inne i en rejäl formsvacka.

Serieledarna förlorade mot Vita Hästen med 3-2 efter straffar och har nu fem raka förluster och endast en seger på de åtta senaste matcherna.

– Just nu hittar vi sätt att förlora matcher, säger lagkaptenen Emil Wahlberg till C More.

Serieledande MoDo har varit i en tung period den senaste tiden med fyra raka förluster och endast en vinst på sju senaste matcherna. Det gör att MoDo är ett av de sämsta lagen i HockeyAllsvenskan under den perioden, endast Östersund har sämre poängsnitt på de sju matcherna.

Nu hade MoDo åkt till Norrköping för att försöka bryta den trenden mot Vita Hästen.

De fick då en bra start eftersom Erik Jinesjö Karlsson satte 0-1 i den första perioden och MoDo var även det bättre laget under de första 20 minuterna.

“Bjuder in dem i matchen”

Men när den andra perioden började så var det Vita Hästen som tog över matchbilden. Det började med att Marcus Eriksson satte 1-1 efter tre minuters spel och sedan tog hemmalaget också ledningen. Linköpingslånet Georg Weigelt höll sig framme och sköt sitt första mål sedan utlåningen för 2-1 till Hästen.

Bara 50 sekunder efter Weigelts mål så kunde dock MoDo kvittera då Mikkel Aagaard gjorde sitt 24:e mål för säsongen. Dansken var ändå missnöjd efter två spelade perioder.

– Vi bjuder in Vita Hästen. De får komma in för lätt genom mittzon och få tryck i vår zon. Tyvärr släpper vi in dem för lätt, säger Aagaard till C More.

Vita Hästen hade dock fått blodvittring och gick för att vinna matchen.

– Jag tycker vi börjar ganska bra, får lite tryck i deras zon och lyckas göra två mål också. Sedan börjar de ta över lite och vi släpper till ett alldeles för enkelt 2-2-mål så det var lite synd men annars var det jämnt. Vi har en poäng nu och ska försöka ta tre, säger Marcus Eriksson.

Det blev återigen jämnt i den tredje perioden och 2-2 skulle stå sig resten av den ordinarie tiden. Det skulle därmed krävas förlängning för att skilja lagen åt. Det blev däremot inga mål i tre-mot-tre utan straffar väntade för att få fram en vinnare.

Kaptenen sågar sig själv: “Tar på mig förlusten”

Vita Hästen bytte då in inlånade LHC-målvakten Hugo Hävelid för att vakta kassen i straffarna och han släppte inte in en enda puck. I stället gjorde Tim Wahlgren mål på straff och sedan klev Hugo Styf, som är inlånad från just MoDo, fram och gjorde mål på straff för att säkra segern för Hästen.

MoDo har nu förlorat fem raka matcher. Lagkaptenen Emil Wahlberg tog då på sig ansvaret för förlusten.

– Det är för mycket upp och ner, vi förlorar för mycket kamper i egen zon. Det är därför de få in två puckar. Två riktigt dåliga ingripanden av mig som gör att kan ta ledningen, det är jävligt surt. Jag tar på mig den här förlusten, det är riktigt jävla dåligt, säger Wahlberg och fortsätter:

– Senast mot Södertälje så var det mycket som var bra men i dag är tyvärr ett steg tillbaka igen. Jag skulle inte säga att det är en orolighet i laget men just nu hittar vi sätt att förlora matcher.

Vita Hästen tog dock sin första (!) bonuspoäng för säsongen efter att tidigare ha förlorat alla tolv matcher som gått till förlängning eller straffläggning.

Vita Hästen – MoDo 3–2 SO (0-1,2-1,0-0,0-0,1-0)

Vita Hästen: Marcus Eriksson, Georg Weigelt. Tim Wahlgren (avgörande straff).

MoDo: Erik Jinesjö Karlsson, Mikkel Aagaard.

