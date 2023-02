Brynäs ligger illa till i SHL.

Värre blev det under lördagen då Brynäs förlorade det heta rivalmötet mot Leksand med 2-1.

Efter 1-7-förlusten mot Oskarshamn i torsdags så åkte Brynäs ner på kvalplats men krislaget hade fortfarande läget i sina egna händer. Eftersom HV hade en match mer spelad så kunde Brynäs kliva upp på säker mark igen via en seger i rivalmötet mot Leksand under lördagen.

Bortalaget från Gävle började då matchen bäst och gjorde en bra första period men ställningen var fortfarande 0-0.

– Det är 0-0 och vi håller tätt bakåt vilket är det vi snackat om. Det är anspänt och så där men med den här inramningen, fullsatt, lördagsmatch och Gävle/Dala-derby då det är det bara att gå ut och njuta, säger Jacob Blomqvist till C More.

I den andra perioden bröts likaläget – men det var Leksand som tog ledningen. Efter en retur av nye Brynäsmålvakten Jussi Olkinuora studsade pucken rakt ut till Anton Lindholm som stötte in pucken i det öppna målet för 1-0 till hemmalaget.

Leksand tar ledningen! Anton Lindholm gör 1-0. pic.twitter.com/SJf9Dva5zz — C More Hockey (@cmorehockey) February 18, 2023

Sent matchstraff för Leksand

Fem minuter senare kom även 2-0 då Justin Kloos passade till Oskar Lang som sköt in pucken bakom Olkinuora. Mikko Manner tog då timeout i ett försök att väcka Brynäs men 2-0 stod sig perioden ut.

– Vi får vara nöjda att vi leder med 2-0. Vi har inget stäm egentligen i vårt puckspel. Vi tappar bitvis puckarna i farliga områden, Mantas (Armalis) har varit bra idag, säger Lindholm till C More.

Brynäs jagade sedan en reducering för att komma in i matchen men Leksandsmålvakten Mantas Armalis storspelade och såg ut att stoppa allt som Brynäs skickade mot honom.

Sent i matchen fick Mikael Ruohomaa en två minuters utvisning för “abuse of officals” samt att han fick ett personligt “game misconduct” och fick lämna matchen efter att ha rasat mot domaren över att han inte fick en utvisning med sig.

I powerplay lyckades då Brynäs reducera till 2-1 genom Linus Ölund med 1:52 kvar av tredje perioden.

Manners besvikelse: “Två jättestora misstag”

Närmare än så kom dock inte Gävlelaget och trots att de vann skotten med hela 31-14 men lyckades bara få en puck förbi Armalis och då kunde Leksand hålla undan och vinna matchen med 2-1.

– Vi gör två jättestora misstag igen, igen, igen, igen. Det är lite så förlorande lagets hopplösa kämpande… Vi hittar tillbaka i tredje perioden och fick lite anfall och gjorde ett mål men om man släpper in två mål och bara gjort ett så räcker det inte. Det är resultatet som gäller, säger Mikko Manner till C More och fortsätter:

– Jag tror alltid på detta men vi måste få resultaten med oss också. Vi måste få in mål och lite avslappnade axlar. Om vi fortsätter så här och ingen ger upp så måste hockeygudarna hjälpa oss någon dag också att vi ska vinna de här matcherna där vi har bra arbetsmoral och bra prestation precis som vi hade i dag.

Leksand går därmed upp som ny femma i SHL-tabellen medan Brynäs är kvar på kvalplats. Brynäs har nu inte längre ödet i sina egna händer då de ligger två poäng bakom HV71 med två omgångar kvar att spela.

Leksand – Brynäs 2–1 (0-0,2-0,0-1)

Leksand: Anton Lindholm, Oskar Lang

Brynäs: Linus Ölund.

TV: "Zäta" väljs in i svensk ishockeys Hall of Fame