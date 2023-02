Anders Lindbäck blev utbytt i torsdagens möte med Oskarshamn.

När Brynäs i dag spelar ett rivalmöte med Leksand missar målvakten matchen på grund av en överkroppsskada.

I torsdagens möte med Oskarshamn blev Anders Lindbäck utbytt efter att ha släppt in tre mål på tio skott, varpå målvakten raka vägen in i omklädningsrummet.

Under fredagen tränade Brynäsmålvakten inte – och nu står det klart att han missar lördagens rivalmöte med Leksand. När Brynäs presenterade sin laguppställning till Gävle/Dala-derbyt så fanns inte Lindbäcks namn med, i stället vaktar nyförvärvet Jussi Olkinuora målet för Brynäs med junioren Isac Grönhagen som reservmålvakt.

Enligt Brynäs dras Lindbäck med en överkroppsskada.

Experten riktade kritik mot Brynäs

Efter matchen mot Oskarshamn i torsdags riktade C Mores expert Petter Rönnqvist skarp kritik mot Gävlelagets behandling av Anders Lindbäck.

– Jag tror Lindbäck är jättemissnöjd nu. Han är less på laget, han är less på hur han blivit behandlad, han är less på de lägena han får emot sig, han är less på att inte få förtroende från tränarna, sade Rönnqvist i C Mores sändning.

Inför lördagens match mot Leksand ligger Brynäs på en 13:e plats i SHL med 50 inspelade poäng på 43 spelade matcher. Laget har två poäng upp till HV71 på säker mark, dock med en match mindre spelad än Jönköpingslaget.

Matchen mellan Leksand och Brynäs har nedsläpp 15:15.