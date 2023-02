Det var slutspelskaraktär mellan Djurgården och Björklöven. De senare gick ifrån med segern efter straffar. När matchen var slut var Johan Garpenlöv besviken på domarinsatsen, som han menar gynnade Björklöven.

– Domarna ska inte gå in och avgöra en sådan här match, och det gjorde de tyvärr i dag, säger tränaren i C More.

Johan Garpenlövs Djurgården föll i toppmötet mot Björklöven efter straffar.

Matchen var en grinig historia där det vid flertalet tillfällen blev irriterat mellan lagen och domarna fick ta många utvisningar. Men Johan Garpenlöv var inte nöjd med de randigas insats.

– Det är klart att det är frustrerande med den domarinsatsen vi hade i dag. Med tanke på hur matchbilden såg ut… visst finns det utvisningar man kan ta men det är inte som att Björklöven spelade felfritt i dag. Det ska inte skilja så mycket i en sådan här match. Domarna ska inte gå in och avgöra en sådan här match, och det gjorde de tyvärr i dag.

Totalt blev det åtta utvisningar för Djurgården och fyra för Björklöven i matchen. Umeålaget gjorde också båda sina mål i numerärt överläge.

"Tycker synd om killarna"

Att Djurgården blir förfördelade är inget nytt enligt Johan Garpenlöv, utan ett återkommande tema den här säsongen.

– Vi har varit på hela året här. Vi känner väl i Djurgården att de försöker stå emot oss. Vi är en storklubb, vi har spelat i SHL. Det känns lite som att de ska visa att de kan stå emot Djurgården och att vi inte ska få något extra med oss, snarare tvärtom. Jag tycker synd om killarna som sliter så hårt.

Djurgården ligger just nu sexa i tabellen.

