Sport bekräftade under gårdagen att Axel Holmström skulle lånas ut under den resterande delen av säsongen. Nu meddelar schweiziska SCL Tigers att svensken förstärker laget.

Efter många turer står det nu klart var Axel Holmström ska avsluta sin säsong. Svensken, som gjort succé i Liiga-klubben Sport den här säsongen, har tidigare kopplats samman med en flytt till Sverige inför säsongsavslutningen, men i stället blir det en flytt till Schweiz för den tidigare Skellefteå- och HV71-spelaren.

Via sin hemsida meddelar NL-klubben SCL Tigers att Holmström kommer att avsluta säsongen i klubben. Via sin hemsida meddelar SCL Tigers att Holmström kommer att ansluta till klubben under torsdagen och att han kommer till spel mot regerande mästaren Zug på fredag.

Blir lagkamrat med Rautio

I SCL Tigers ersätter Holmström skyttekungen Marc Michaelis, som tvingas till operation efter att en blodpropp hittats vid nyckelbenet. I klubben blir han lagkamrat med landsmannen David Rautio, som så sent som förra veckan skrev på klubben efter att ha gått skilda vägar med Timrå.

Axel Holmström har noterats för 40 poäng (13+27) på 49 matcher för Sport den här säsongen.

Efter säsongen har Holmström ett kontrakt med Sport som sträcker sig över säsongen 2024/25.

