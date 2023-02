I slutet av januari slog Otto Stenberg till med sitt första i SHL.

I kväll fick ytterligare en stor Frölundatalang presentera sig - två gånger om.

– Det går inte att beskriva. Det är bara att fira, säger Isac Born till C More.

Medan Joel Lundqvist spelar sina sista matcher i karriären visar Frölundas nya generation att de är att räkna med. När man ikväll ställdes mot Linköping ställde huvudtränaren Roger Rönnberg upp med en hel juniorkedja, bestående av två 17-åringar och en 18-åring.

Den ena 17-åringen var Otto Stenberg, som i slutet av januari fick nöjet att sätta sitt första mål i SHL. Ikväll fick kedjekamraten, Isac Born, göra detsamma - och dessutom på ett läckert sätt.

Den tredje länken i juniorkedjan, David Edstrom spelade fram Born till ett friläge som han förvaltade på bästa sätt med att sprätta upp pucken i nättaket.

– Det ser ut som att pojken gjort SHL-mål i halva livet, men det där är det första. Det är en pojkdröm som går i uppfyllelse, säger C Mores kommentator Patrik Westberg.

Petade in sitt andra kort därefter

Men kvällens succé tog inte slut där för Isac Born. Endast sex minuter senare slog han till igen.

På en retur efter en skott från blålinjen snodde 18-åringen till sig pucken och slog in den till 2–0 för Göteborgslaget. Även till det målet noterades David Edstrom för en assist.

Under säsongen har talangen gjort 27 matcher och endast två assist, men plötsligt, på några minuter hade han gjort både sitt första och andra SHL-mål.

– Obeskrivligt, jäkligt kul såklart. Det går inte att beskriva. Det är bara att fira. Vid första tappade jag klubben i hörnet, det var därför backen tappade bort mig. Sen blev jag fri och fick slå in den. Man tänker inte så mycket, det bara händer. Jävligt kul. Det är bara glädje, säger Born till C More.

Isac Born gör sina två första SHL-mål ikväll! "Och leendet, det är från öra till öra!" 🎉😄 pic.twitter.com/TEqht080dz — C More Hockey (@cmorehockey) February 16, 2023

Under de matcher han har gjort med J20-laget denna säsong har Born stått för 18 poäng på 25 framträdanden.

Matchen pågår.

