Mikey Anderson har växt ut till en viktig spelare för LA Kings.

Nu skriver han ett nytt åttaårskontrakt värt 345 miljoner kronor med klubben.

Los Angeles Kings säkrar upp en av sina viktiga pusselbitar för en lång tid framöver.

23-årige Mikey Anderson har blivit en viktig spelare för laget med sitt skickliga defensiva spel. Nu meddelar LA Kings att de har kommit överens om en kontraktsförlängning med Anderson.

Det nya kontraktet gäller till 2031 och har en lönetaksträff på 4,125 miljoner dollar (drygt 43 miljoner kronor) per säsong. Det ger ett totalt värde på 33 miljoner dollar vilket motsvarar cirka 345 miljoner kronor.

– Vi är glada över att ha en spelare av Mikey Andersons kaliber sajnad på ett långtidsavtal. Han har inte bara utvecklats till en pålitlig defensiv spelare på isen utan även en respekterad individ i omklädningsrummet. Vi ser att han kommer fortsätta att växa in i vår ledargrupp i framtiden, säger Kings general manager Rob Blake.

MIKEY'S STICKING AROUND!



We've signed defenseman Mikey Anderson to an eight year contract extension!