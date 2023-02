Frölunda gör klart med en värvning bara en timme innan fönstret stänger.

Vita Hästens lagkapten Erik Borg är klar för Göteborgsklubben.

Lagkaptenen Erik Borg lämnar Vita Hästen efter kvällens match mot BIK Karlskoga.

På sin hemsida skriver klubben att Borg flyttar till Frölunda efter en uppgörelse mellan klubbarna.

– Vi som klubb vill inte stoppa ett avancemang till SHL och en toppklubb för en otroligt duktig hockeyspelare. Detta är nästa steg för Erik. Erik har gjort ett mycket bra jobb hos oss och varit lojal mot Vita Hästen. Den här övergången hjälper oss också i det svåra ekonomiska läge som vi befinner oss i just nu. Därför vill jag också understryka att vi behöver få all ekonomisk hjälp som är möjligt just nu, säger Hästens ordförande Rickard Rauge.

Övergången har ännu inte bekräftats av Frölunda.

Erik Borg är fostrad i Göteborgsklubben Bäcken HC spelade även i Frölunda som junior där han gjorde två SHL-matcher för klubben. 26-åringen har spelat i Vita Hästen under fem raka säsonger och inför årets säsong utsågs han som ny lagkapten. Han har sedan gjort 23 poäng på 44 matcher. Totalt har Borg spelat 255 matcher i HockeyAllsvenskan.

