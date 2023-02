Rögle förstärker forwardssidan inför säsongsavslutningen.

Via sin hemsida meddelar klubben att Simon Hjalmarsson lånas in från finska Sport under den resterande delen av säsongen.

Simon Hjalmarsson spelade SHL-hockey med Rögle säsongen 2009/10. Nu är den 34-årige veteranen tillbaka i Ängelholmslaget.

– Det känns väldigt kul att vara tillbaka. Desto närmare Ängelholm jag kom, desto större leende blev det på läpparna. Klart att jag är glad över att få komma hit och avsluta säsongen här. Förhoppningsvis ska det bli en lång vår, säger Hjalmarsson till klubbens hemsida.

Poängbäste svensk i Liiga

Den här säsongen har 34-åringen noterats för 42 poäng (12+30) på 45 matcher i den finska ligan och är med den noteringen den poängbäste svensken i Liiga denna säsong.

– Jag känner Simon ganska bra genom att både ha spelat med och mot honom under några år. En spelare som fortfarande spelar på en väldigt hög nivå och som kommer in med mycket erfarenhet. Jag är väldigt exalterad över att få in Simon under resten av säsongen, säger Rögles sportchef Chris Abbott.

Kan debutera i kväll

Hjalmarsson är redan på plats i Ängelholm och finns tillgänglig för spel i kvällens match mot Skellefteå.

34-åringen har tidigare spelat SHL-hockey med Frölunda, Linköping och Luleå. Han har ett SM-guld och tre CHL-titlar med Frölunda på meritlistan och har även spelat tre VM med Tre Kronor.

