Timrå har hittat den målvakt som ska komplettera Jacob Johansson under säsongens slutskede. Efter att David Rautio i förra veckan lämnade klubben står det nu klart att Timrå lånar in finske Karolus Kaarlehto från Liiga-klubben Kärpät under den resterande delen av säsongen.

– Vi har letat efter en målvakt ett tag nu och Karolus namn kom tidigt upp. Nu är jag glad över att vi kunde lösa så att han kommer hit. Han är en duktig målvakt och har gjort det bra i den finska ligan. Han har visat att han kan spela högstaligahockey, säger sportchefen Kimmo Kapanen.

Femte finska nyförvärvet under säsongen

25-åringen inledde säsongen i franska ligan med Anglet, innan han skrev på för Jukurit i november. Där spelade han tolv matcher innan han flyttade till Uleåborg och Kärpät, där han i sin tur spelade 13 matcher och noterades för en räddningsprocent på 91,3 procent.

På meritlistan har Kaarlehto en JVM-match med Finland (2017) och totalt 51 matcher i den finska högstaligan med SaiPa, Jukurit och Kärpät.

– Det känns bra att få komma till Timrå och jag ser fram emot att få hjälpa laget framöver. Jag är en målvakt som är duktig på att läsa spelet och på så sätt hitta bra positioner på isen. Men sen så skulle jag även beskriva mig själv som en lagspelare som gör det jag behöver för att hjälpa laget, säger Kaarlehto.

Kaarlehto är Kapanens femte finska nyförvärv under säsongen. Sedan tidigare har han gjort klart med Joonas Lyytinen, Axel Rindell, Panu Mieho och Olli Palola. Inför säsongen hämtades även Elmeri Eronen in från Liiga-klubben TPS.

Lånet gäller säsongen ut.

