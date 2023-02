Ett trött och tillsynes oinspirerat Nyköping fick slutligen luft under vingarna och lyckades vända ett jobbigt underläge borta mot formsvaga Sundsvall till seger med 5-3. Ett resultat med väldigt stor påverkan på den minst sagt spännande slutspelsstriden i Allettan norra.



Den här helgen framstår som oerhört viktig för slutspelsracet i den norra Allettan.



Hanviken tog ett ordentligt kliv mot fastare mark via meriterande segrar borta mot både Sundsvall (6-1) och Piteå (4-3 efter straffar). Lindlöven fortsatte sin formstarka framfart med hemmasegrar över Boden (2-1) och Kiruna IF (4-3). Samtidigt plockade Nyköping med sig fyra poäng från sin bortaturné och Sundsvall fortsatte att sjunka i tabellen efter två nya förluster.



Helgen skakade helt klart om en hel del.



Den stora förloraren är förstås Su