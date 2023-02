Övertidsförlusten mot Tjeckien följdes upp av en Tre Kronor-vinst mot Schweiz.

Den stora hjälten blev Marcus Sörensen som stod för båda framspelningarna i 2–0-segern.

– Det är alltid skönt att vinna mot Schweiz, framförallt när man kommer tillbaka sen till klubblaget, säger Marcus Sörensen till Viaplay.

Sverige inledde Beijer Hockey Games med en strafförlust mot Tjeckien. I dag fick man chansen att studsa tillbaka i ett nytt möte i Malmö Arena, nu mot Schweiz. En chans som man tog genom en 2–0-vinst.

Tre Kronor tog kontroll över mötet direkt och hade efter den första perioden med sig en 1–0-ledning. Ett av de tio avfyrade skotten hittade in i nätet efter ett skott i powerplay av Lucas Wallmark. som därmed gjort mål för andra matchen i rad i landslaget.

– Vi startar lite dåligt, de får några lägen i första bytena, sen tycker jag att vi tar över matchen. Vi leder rättvist, men vi har mer i oss, säger Pär Lindholm till Viaplay.

Det negativa beskedet för Sverige under perioden kom efter att André Petersson klivit av med vad som såg ut att vara en knäskada. Ett tungt besked framförallt för HV71 där forwarden spelar till vardags. In på hans plats bredvid Pär Lindholm klev istället Carl Klingberg in.

– Det är två lite lika spelare. Båda är skickliga. André är väl lite finurligare och Klingberg jobbar lite hårdare. Jag kommer inte göra något annorlunda, säger Lindholm till Viaplay.

– Jag vill skicka lugnande besked till Jönköping, säger Hallam till Viaplay efter segern.

Sörensen stängde matchen: “Alltid skönt”

Den andra perioden fortsatte på den inslagna vägen. Sverige var där ännu mer dominanta i skottstatistiken. Jhonas Enroth i målet fick endast två skott mot sig i perioden, men hans lagkamrater kunde inte utöka ledningen i den andra änden av isen.

Efter två spelade perioder hade Sam Hallams mannar 19–7 i skott, men hade fortfarande endast med sig en 1–0-ledning in i den sista och avgörande tredjedelen.

– Vi skapar mycket, vi har bra målchanser och borde gjort någon till. Samtidigt släpper vi till lite farliga chanser.

I den tredje perioden bjöd Sverige in Schweiz i matchen lite. Ett stolpskott i mitten av perioden följdes upp av svenskarnas tredje utvisning i matchen. Men Schweiz kunde inte utnyttja sitt överläge och fick istället strax därefter se hur Marcus Sörensen snappat upp en puck och iskallt spelat i sidled vid ett friläge. Oscar Lindberg flippade upp pucken enkelt i en tom bur efter den kyliga passningen och utökade till 2–0.

Enroth ger Hallam huvudbry

Det blev även slutresultatet i matchen. Sveriges 31 skott gav två mål och efter matchen prisades Schweiz spelare som en av matchens spelare.

– Det är alltid skönt att vinna mot Schweiz, framförallt när man kommer tillbaka sen till klubblaget, säger Marcus Sörensen, till vardags i Fribourg-Gottéron, till Viaplay.

Sverige har nu fyra poäng och ställs mot Finland under söndagen i ett möte som kommer att bli avgörande för vilka som tar hem segern i Beijer Hockey Games. Finland är för nuvarande etta i gruppen med fem poäng.

Enroth som såg ut att vara den tänkta andramålvakten till Lars Johansson imponerade med sina räddningar och sätter Hallam i en jobbig sits inför matchen mot Finland.

– Första fem minuterna var det lite action, sedan står jag nästan bara och tittar på. Jag tycker att alla deras skott nästan var farliga. Jag försökte bara vara alert när chanserna kom. Det är klart att det betyder mycket för min del. Jag behövde den här nollan, säger Enroth till Viaplay.

– Vi får se. Vi sa att vi skulle ta en match i taget, säger Enroth om att stå i den sista matchen.

Sverige – Schweiz 2–0 (1-0, 0-0, 1–0)

Sverige: Lucas Wallmark. Oscar Lindberg.

Schweiz: -

TV: "Matchen mot Finland blir den tuffaste"