I onsdags stod det klart, efter knappt tio månader utan spel, nobbar Lukas Vejdemo SHL-klubbarna för att återvända till Djurgården. För hockeysverige.se berättar han nu om beslutet.

– Jag kände att det här är en perfekt utmaning, säger Vejdemo.

2018 lämnade Lukas Vejdemo Djurgården för att åka över till Nordamerika och Montréal Canadiens. Sedan dess har det blivit en NHL-debut, en kort återkomst i Sverige och framförallt spel i AHL. Nu är han hemma igen.

I onsdags meddelade Djurgården att den 27-årige centern bestämt sig för att skriva på ett kontrakt med klubben inför slutspurten på säsongen. Detta efter en tid på nästan tio månader utanför isen.

– Det känns riktigt kul. Jag funderade väl egentligen lite redan förra året på att komma hem, men då valde jag att stanna. Nu när jag inte har spelat på hela säsongen så hade jag lite olika alternativ här inför slutspurten. Jag kände att Djurgården var det som lockade mest i slutändan. Jag ser fram emot en riktigt rolig avslutning och är riktigt taggad på att komma igång och börja lira, säger Vejdemo när hockeysverige.se når honom under lördagen.

Flytten kommer under en period där Stockholmslaget haft problem med en hel del skador och har fått hitta lösningar i form av lån. Senast mot Östersund var det Skellefteås Theo Keilin som klev in på Hovet och nätade direkt.

– Jag var där och kollade. Jag har hängt med hela tiden och varit på Hovet en hel del faktiskt. Fyra raka har de nu så det är en uppåtgående trend. Jag tycker att det ser bra ut. Haft lite otur med skador under säsongen och även nu på slutet. Till slutspelet hoppas jag att de flesta är tillbaka så att vi har ett riktigt slagkraftigt lag där.

Lukas Vejdemo i Montréal Canadiens tröja. Foto: Bildbyrån.

Vad hoppas du att du kan bidra med?

– Det kommer väl ta några matcher att komma igång när man inte har lirat på hela året. Jag är väl ungefär samma spelare som jag var när jag lämnade, jag vill vara en tvåvägsspelare med bra fart. Sen har jag utvecklat spelet över hela banan där borta, skulle jag vilja säga. Men jag vill utnyttja min fart och komma in och bidra både framåt och bakåt.

Då kan han vara redo för spel: “ Målet är…"

Men exakt när Vejdemo är redo för spel är ännu inte klart. Anledningen till att Stockholmaren som fostrats i Djurgården inte har kommit till spel än denna säsong är en skada som han drog på sig under förra året. Men han är tydligen med sina förhoppningar inför slutspurten.

– Det är en ny situation. Jag har inte varit igång riktigt och inte spelat en match på mer än nio månader så det kommer ta lite tid, det får man räkna med. Samtidigt får jag förhoppningsvis några matcher nu innan slutspelet börjar för att sedan vara redo till dess.

– Vi har inte satt något datum så. Jag tränar på nu och ska ta det vecka för vecka för att se hur det känns. Målet är att få lite matcher innan serien är över.

Vad är det för skada?

– Jag drog av musklerna i baksida lår, en rätt ovanlig hockeyskada. De släppte allihopa, så det har varit en riktigt lång och tuff rehab med både upp och ner. Det har varit frustrerade att bara rehaba så länge. Det tar, mentalt.

Hur har de här månaderna varit sedan sista matcher i Nordamerika?

– Det har varit kämpigt. Efter operationen sa dem sex, sju månader och då tänker man först fem månader själv. Sen har jag haft lite bakslag och efter ett tag så stänger man av lite och försöker ta det vecka för vecka, försöker att inte kolla för långt fram och när man kan spela. Sen var det runt jul det började hända lite grejer. Det har varit en seg och lång rehab.

Innan skadan hann Vejdemo som sagt med en hel del i Nordamerika. De fyra åren innebar spel i framförallt AHL. Totalt blev det 174 framträdanden och 77 poäng i ligan.

– Jo men det har varit lite ryckigt i och med pandemin. I Kanada var de ju rätt hårda med restriktioner, så det var väl två och en halv av mina fyra säsonger som var riktigt speciella med inställda matcher. Det var såklart lite tufft och tråkigt, men annars när det väl spelats matcher så tycker jag att det har varit kul, jag har trivts bra. Montreal har ju sitt farmarlag i Laval, så det har varit nära och bra. Sen fick jag även känna på lite NHL-spel. Det har varit fyra roliga år, jag har utvecklats både som person och på isen.

Hur var det att kliva ut på isen i NHL?

– Det var ju häftigt, den känslan kommer man ihåg. Det var väl på nyårsafton jag debuterade, borta mot Carolina. Jag hade varit uppkallad länge men man visste ju aldrig när man skulle lira. Det var på morgonvärmningen jag fick reda på det, då var man lite nervös och spänd. Jag fick kämpa ett år i farmarligan, men det är värt det när man väl får chansen.

Nobbade SHL-spel: “Hjärtat som styrde”

Totalt blev det två mål och 13 spelade matcher i NHL för Vejdemo innan skadan satte stopp. Kontraktet gick ut och nu ligger fokuset plötsligt på en comeback i klubben som format honom. Huruvida han återvänder till Nordamerika vet han inte än. Kontraktet med DIF gäller 1+1 säsong.

– Vi får se lite. Först och främst är jag bara glada över att vara tillbaka och få spela klart den här sången. Vi får se hur det går och sen vet man inte hur det blir i framtiden. Fokus här och nu är på den här säsongen och sen får vi se lite.

Hur länge har du varit inställd på att återvända till Sverige?

– Nej men ju längre säsongen gick här och ju längre rehaben tog så kände jag att eftersom jag inte hade någon kontrakt där borta, det gick ju ut i somras, så kände jag väl att det var Sverige som gällde det här året.

Senast Lukas Vejdemo spelade i Sverige var det under ett lån med Södertälje 2020/21. Foto: Bildbyrån.

När tankarna började gå mot en återkomst i Sverige var intresset som väntat stort. Flera klubbar från SHL ska ha varit intresserade av att plocka in centern, men till slut föll valet på Djurgården och lagen i den högstadivisionen fick se sig nobbade.

– Det var även det stora Djurgårdshjärtat som fällde avgörandet, då han valde spel här i konkurrens med ett flertal SHL-klubbar, sade stockholmslagets sportchef K-G Stoppel när värvningen presenterades i onsdags. Något Vejdemo bekräftar:

– Det var väl i slutändan eftersom jag är från Stockholm och bor i Stockholm, och att det är så kort kvar av säsongen. I Djurgården har jag chans att vara med och hjälpa till på den resan, och ge tillbaka lite till dem. Så jag kände att det här är en perfekt utmaning när jag inte har lirat i år, att hoppa på tåget där nu och vara med sista delen av säsongen. Det var hjärtat som styrde egentligen.

