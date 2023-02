Ett lån från Carolina Hurricanes till Löwen Frankfurt har väckt Dominik Bokk.

Nu står det klart att den tidigare SHL-forwarden blir kvar i den tyska klubben.

– Bevisat sin enastående potential, säger sportchefen Franz-David Fritzmeier på klubbens hemsida.

Med ett kontrakt med Carolina Hurricanes som var på väg att gå ut efter säsongen, har framtiden varit oviss för Växjös tidigare succéjunior Dominik Bokk. Fram till nu.

På sin hemsida meddelar Löwen Frankfurt, som haft Bokk på lån från Carolina, att de har kommit överens om ett kontrakt med den 23-årige skyttekungen.

– Vi är mycket glada över att Dominik har bestämt sig för att fortsätta i Löwen Frankfurt. Tillsammans med oss ​​har Dominik tagit ett stort steg framåt i sin fortfarande unga karriär och har upprepade gånger bevisat sin enastående potential, säger sportchefen Franz-David Fritzmeier på klubbens hemsida.

Snittar öven en poäng per match

Dominik Bokk som slog igenom som junior i SHL med Växjö, har efter en tung tid i Djurgården 2020/21 och en utmanande tid i AHL, återfunnit sin form i den tyska ligan. Just nu snittar han över en poäng per match, 49 (24+25) på 43, och har tidigare under säsongen toppat poängligan i Tyskland. En form som gör att han alltså väljer att förlänga med Frankfurt istället för att bli en restricted free agent efter säsongen.

– Självklart är jag väldigt glad över den här kontraktsförlängningen. Med tanke på hur jag blev välkomnad här och hur säsongen har gått så här långt så var det väldigt lätt för mig att ta det här beslutet, säger Bokk.

TV: "Otroligt mycket som står på spel för de här lagen"