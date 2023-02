Under säsongen har Brynäs haft sex målvakter i SHL-truppen. Efter den senaste tidens rockader går Gävlelaget in i sluttampen av säsongen med meriterade Anders Lindbäck och Jussi Olkinuora som lagets burväktare.

Risk för att rubba balansen? Inte enligt SVT:s Jonas Andersson.

– Jag tror det är en skön känsla för laget att ha två målvakter som kan leverera när dom går in i viktiga matcher, säger Andersson till Hockeysverige.se.

Brynäs har haft inte mindre än sex målvakter ombytta för SHL-spel/bänk under säsongen. Då har vi ändå inte räknat in nyförvärvet, finska Jussi Olkinuora. Övriga är Anders Lindbäck, Oliver Håkanson, Veini Vehviläinen, Tomi Karhunen, Gustav Karnatz och Isac Grönhagen. Vad skickar all den här turbulensen på målvaktssidan för signaler till målvakterna och övriga laget.

Tidigare VM-spelaren, Jonas Andersson, är idag expertkommentator på SVT. Inför säsongen tyckte han att målvaktsparet Lindbäck och Vehviläinen såg ut som en stark duo.

– Jag tänkte att det var ett av dom starkare målvaktsparen i SHL. Lindbäck såg jag som en av dom största och bästa värvningarna in i SHL och då var det ändå tuff konkurrens, säger Jonas Andersson till Hockeysverige.se och fortsätter:

– Det här var det minsta jag var orolig för då jag kom till Brynäs, men där hade jag lite fel.

Hur ser du på den prestation Lindbäck och Vehviläinen stod för som målvaktspar?

– Egentligen underkänt. Vi har sett många gånger nu, inte minst med Lars Johansson i Frölunda, att det tar lite tid att komma tillbaka till SHL.

– Man beskriver att det är ett litet annat spel för målvakter. Jag har själv lite svårt att bedöma vad som skiljer rent spelmässigt, men det här är erkänt skickliga målvakter. Det har ändå tagit ganska lång tid för dom att acklimatisera sig.

– Tittar ni på Lindbäck senaste åtta matcherna så snittar han nästan 92 i räddningsprocent och har varit riktigt bra. Så var det framför allt inte inledningsvis. Då var det även många enkla misstag.

– Vehviläinen kom inte upp i nivå. Sedan har ni Karhunen som kom in, men inte heller levererade. Målvaktsspelet för Brynäs fram till nyligen har inte alls varit bra.

Anders Lindbäck. Foto: Bildbyrån

“Måste säga att finska målvakterna inte har levererat”

Nu kommer den tredje finska målvakten in, vad skickar det för signaler till Anders Lindbäck och övriga laget?

– Man måste säga att finska målvakterna inte har levererat. Karhunen var direkt dålig i matcherna han stod. Han fick inte alls till det.

– För signalerna till laget tycker jag att det här är helt rätt. Förra säsongen vann Olkinuora OS och VM-guld. Dessutom var han bästa målvakt i VM. Här får Brynäs in en klassmålvakt. Hade inte Lindbäck spelat så bra på slutet hade jag trott att Olkinuora skulle vara given etta även om han kommer från en lite sämre säsong i Grand Rapids.

– Anledningen till att jag tycker det här är ett riktigt bra drag av Brynäs är dom kommer ha några otroligt viktiga matcher framöver. Det hade räckt med en skada på Lindbäck för att dom skulle vara väldigt bräckliga.

– Vad det än blir för Brynäs så kommer dom bara ha viktiga matcher kvar. Att då ha två målvakter som har en erkänt hög högsta kapacitet ger en otrolig fördel.

Du ser inte att alla dessa målvaktsrockader kan skapa en stress i gruppen?

– Om det blir en stress för Lindbäck vet jag inte, men som utespelare upplevde jag aldrig att det skulle bli stress bara för att man bytte målvakt.

– Nu stärker Brynäs dessutom upp. Det hade varit en annan sak om dom tog in någon som inte har potential. Olkinuora vann VM för bara några månader sedan. Jag tror det är en skön känsla för laget att ha två målvakter som kan leverera när dom går in i viktiga matcher. Så skulle i alla fall jag resonera som utespelare.

HV71 eller Brynäs: "50/50 för mig"

Hur tänker du kring målvaktstränaren, Johan Holmqvist, roll i att två av tre målvakter misslyckats i Brynäs så här långt, men också att Anders Lindbäck hade en trög start?

– Johan är jätteduktig och jag har själv spelat med honom. Pratar du målvaktstränare och målvakter så är det inte bara deras fel. Det är ett samspel och statistiskt släpper Brynäs in flest mål i hela SHL, så försvarsspelet har också varit bedrövligt.

– (Mikko) Manner pratade om att han ville se ett defensivt skickligt Brynäs och, som sagt var, rent statistiskt släpper dom in flest mål. Tittar ni på utespelarna är det inte en enda spelare, som är ordinarie i truppen, som har plus i plus/minus-statistiken.

– Det är lätt att hänga ut målvakterna, men det är väldigt få spelare i Brynäs som kan kolla sig själva i spegeln och säga ”fan vilken bra säsong jag har haft”, inklusive Manner. Jag tror inte någon i Brynäs är speciellt nöjd med hur säsongen varit så här långt.

Jussi Olkinuora. Foto: Bildbyrån

Tror du Olkinuoras intåg i Brynäs innebär att Anders Lindbäck får vakta båsdörren?

– Nej, det tror jag inte. Jag tror att det kommer bli en tävling om det. Nu har Brynäs lite av ett lyxproblem i vem som ska stå.

– Så som Lindbäck spelat senaste tiden tror jag inte att han kommer vara uttalad andramålvakt. Brynäs kommer nog spela den som är bäst för dagen. Jag skulle säga att Lindbäck, för mig i den form han är i, skulle vara förstamålvakt även när Olkinuora kommit.

Räcker det för Brynäs att plocka in en målvakt för att undanröja kvalspöket?

– Det blir en viktig match mot Linköping på tisdag. Då kan allt gå ganska snabbt. Vinst där för Brynäs och dom har lite hugg på att faktiskt kunna vara med och spela om slutspelsplatserna.

– Vid förlust är det tre poäng ner till HV71 med tio matcher kvar. Att säga att det är en sexpoängsmatch är såklart en klyscha, men det här känns faktiskt mer som en tiopoängsmatch.

– Malmö, att dom skulle börja vinna och komma i kapp finns inte på världskartan. HV71 har däremot vunnit en del efter tränarbytet, fått med sig poäng och lyckats bryta trenden. HV71 eller Brynäs? Det är nog 50/50 för mig.

TV: "Otroligt mycket som står på spel för de här lagen"