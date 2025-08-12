Efter missen – svensken nekas visum

Tanken var att Calle Karlsson skulle spela collegehockey med Niagara University den här säsongen.

Nu nekas 21-åringen visum och forwarden tvingas i stället lämna USA.

– Nu är det nog rätt kört, säger han till Barometern.

Calle Karlsson (infälld) får inte spela collegehockey med Niagara University.

Foto: Alamy/Rochester Jr. Americans (Montage)

Efter en produktiv säsong med Rochester Jr. Americans i juniorligan NAHL, där han öste in 73 poäng på 59 matcher, var planen att Calle Karlsson skulle ta steget till collegeligan och Niagara University till nästa säsong.

Något NCAA-spel blir det emellertid inte. 21-åringen nekas nytt visum och tvingas i stället lämna USA.

– Jag hade stannat för länge på mitt visum förra säsongen. Det var i sex månader och jag stannade i nio, vilket jag inte visste om. Det var chockerande, säger Calle Karlsson till Barometern.

”Nu är det nog rätt kört”

När och om han kan få ett nytt visum vet Karlsson inte i nuläget.

– Nu är det nog rätt kört. Jag har precis skrivit med laget jag skulle till och de tycker det är skittråkigt också, säger Karlsson.

Var Karlsson kommer att spela den här säsongen är i nuläget oklart. Enligt uppgifter till Barometern har Hockeyettan-klubben Västervik visat intresse för forwarden, som bokförts för en SHL-match med Oskarshamn.

– Vi får se vad som händer. Jag har inte någon jättekoll, men jag siktar förmodligen på Hockeyettan. Sedan är jag sent ute, säger han.