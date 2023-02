Han har inte spelat sedan SM-guldet säkrades i maj och meddelats bli borta på obestämd tid.

Nu kommer ett dystert besked, Mikael Wikstrands säsong är över.

– Han kommer att tvingas till en ny operation, säger Mattias Hell till Värmlands Folkblad.

Den tidigare kaptenen, Mikael Wikstrand, återvände till Färjestad förra säsongen och var med under resan som till slut gav ett SM-guld. Men en knäskada gjorde att det blev mindre spel än önskat mot slutet och har sedan dess bara skapat ännu större problem.

Efter att den 29-årige backen nu varit borta sedan SM-finalen i maj, på grund av en knäoperation, kommer nu en uppdatering om hans status.

– Han kommer att tvingas till en ny operation, och säsongen är över, säger Mattias Hell, ansvarig för det medicinska teamet till Värmlands Folkblad.

Siktet inställt på starten av nästa säsong

Planen var sedan tidigare att Mikael Wikstrand skulle vara tillbaka runt nyår, men så kommer det inte att bli. Detta på grund av ett misstag under den första operationen på knät i juni.

– Vi är inte oroliga för att han ska bli återställd och vara med från starten av nästa säsong, säger Mattias Hell till VF.

Under tiden får Färjestads supportrar glädjas åt att Per Åslund, som varit borta i cirka en månad, närmar sig spel igen.

– Han kommer att träna med laget för fullt på tisdagen. Och vår absoluta tro är at han spelar efter uppehållet.

