Elias Pettersson vann tävlingen “NHL:s hårdaste skott” under “All Star Skills Competition”.

Något som han själv var förvånad över.

– Lite chockad att vinna när man möter Ovetjkin, säger Pettersson.

FORT LAUDERDALE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Under helgen är Elias Pettersson på plats i Fort Lauderdale för NHL:s All Star-festligheter. Det är tredje gången i karriären som “EP40” blir uttagen som All Star.

När NHL då arrangerade sin “Skills Competition” under fredagsnatten så tävlade Pettersson om att ha NHL:s hårdaste skott. Vancouver-stjärnan vann då tävlingen genom att skjuta ett slagskott i 166,1 kilometer i timmen. Han vann då före bland annat Rasmus Dahlin och Aleksandr Ovetjkin.

– Jag tror att han måste ha fuskat. Jag tror inte, när man kollar på honom, att… Nej, jag skojar bara så klart, sade Ovetjkin skämtsamt efteråt.

“Självklart är jag stolt”

Elias Pettersson själv förklarar dock att han var lite förvånad över att vinna då det är ovanligt att en forward vinner.

– Självklart är jag stolt över det här. Det är väl bara Ovetjkin som vunnit tidigare som forward. Det är kul att dela något skottrekord med honom för jag har svårt att se att jag ska nå hans målrekord, säger Pettersson efteråt.

