Med fem minuter kvar att spela ledde Örebro med 3-1 mot Leksand.

Då sköt Leksand tre mål precis i slutet för att vända och vinna matchen med 3-4.

– Vi trodde på det och det gick vägen också, säger Östman som låg bakom alla Leksands mål då han gjorde 2+2 i matchen.

Örebro såg ut att gå mot tre poäng hemma mot Leksand.

Hemmalaget ledde med 2-1 och med sex minuter kvar att spela så satte Kristian Näkyvä 3-1 och Örebro hade då segern i sin hand.

Men Kalle Östman och Leksand hade andra planer:

Med 4:15 sekunder kvar så satte Oskar Lang 3-2. Leksand tog sedan ut målvakten och Östman pangade då in 3-3 via ett direktskott med 2:48 minuter kvar att spela. Det såg då ut att bli förlängning.

När det endast återstod 47 sekunder kvar av matchen så klev Kalle Östman fram igen. Han fick nämligen en fin passning av Lian Bichsel och förvaltade det genom att prickskjuta in 3-4-målet.

Vilken vändning av Leksand! Kalle Östman gör 4-3 i slutsekunderna 🤯

2+2 av Östman: “Inne i ett bra flyt”

Leksand gjorde alltså tre mål på tre och en halv minut kvar för att vända och ta tre poäng

– Jag tyckte ändå att vi hade gjort två bra perioder och det kändes som att vi hade bra stäm trots resultatet. Vi trodde på det och det gick vägen också. Det var riktigt skönt att se pucken gå in och få med sig en trea här, säger Östman till C More.

Kalle Östman gjorde 2+2 i matchen och låg alltså bakom alla Leksands fyra mål. Han var också den som både kvitterade och satte segermålet i den otroliga vändningen.

– Jag är inne i ett bra flyt nu. Jag får bra passningar där så det är kul, säger han.

“Jobbar i 55 minuter – sen slutar vi spela”

Örebro var dock tagna över att ha tappat och sett segern glida ur handen.

– Jag vet inte… Det är inte första gången det händer för oss. Vi slutar spela, vi tänker att jobbet är klart. Men det var fem minuter kvar och då blir vi för mjuka. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag hoppas vi kan lära från detta för det är för dåligt. Vi jobbar i 55 minuter och tappar allt på slutet där, säger kaptenen Rodrigo Abols.

Örebro – Leksand 3–4 (1-0,1-1,1-3)

Örebro: Marcus Hardegård, Rodrigo Abols, Kristian Näkyvä.

Leksand: Kalle Östman 2, Oskar Lang, Carter Camper.

