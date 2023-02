Gustav Nyquist missar resten av grundserien – och ser nu helt plötsligt ut att vara ännu mer attraktiv för en trejd. Skadan gör nämligen att svensken inte kommer räknas mot lönetaket.

– De skulle kunna addera en spelare utan att det påverkar lönetaket någonting, säger TSN:s Chris Johnston.

Vi har redan sett Bo Horvat bli trejdad till New York Islanders och snart kan vi räkna med ännu fler trejder i NHL. Med deadline den 3 mars som snabbt närmar sig kommer de lag som satsar mot slutspel gå för att få in förstärkning.

En spelare som länge har pekats ut som en så kallad “rental”, med utgående kontrakt, är Gustav Nyquist. Columbus är ligans sämsta lag tillsammans med Chicago och har absolut noll chans eller ambition att nå slutspelet. Därför kommer vi se klubben skeppa flera spelare till slutskedet av säsongen.

Men efter den svenske forwardens skada, som håller honom borta i ett par månader och resten av grundserien, har frågetecken om en trejd fortfarande är aktuell väckts. Faktum är dock att 33-åringen kanske har blivit än mer attraktiv på marknaden. Det är nämligen så att eftersom han är skadad under grundserien kan laget sätta honom på långtidsskadelistan och då slippa klämma in honom under lönetaket.

– Det gör honom till ett mer övertygande beslut för lag som går för det. Många av de använder LTIR (långtidsskadelistan) och har möjligheten att plocka in honom, sätta honom där och sedan aktivera honom när slutspelet börjar. De skulle kunna addera en spelare utan att det påverkar lönetaket någonting, säger insidern Chris Johnston i TSN:s magasin “Insider Trading”.

"Något att hålla koll på"

Gustav Nyquist har den här säsongen gjort 22 poäng på 48 matcher. Bland de lag som pekas ut som potentiella destinationer hittar vi Toronto, Vegas, Colorado, Boston, Carolina med flera.

Nu återstår det att se om något av lagen använder kryphålet för att knyta till sig svensken inför slutspelet.

– Det är något att hålla koll på. Spelaren är öppen för en flytt och vill gå för en Stanley Cup. Jag tror fortfarande att han blir trejdad.