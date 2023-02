Tage Thompson missar All Star-matchen på grund av skada.

Då kallas den svenske stjärnan Rasmus Dahlin in för att ersätta lagkamraten.

Trots sin otroliga succésäsong under vintern så nobbades Rasmus Dahlin när NHL tog ut sina All Star-trupper.

Men nu får den svenske stjärnan chansen.

Efter att lagkamraten Tage Thompson blivit skadad i nattens match mot Carolina Hurricanes så meddelar NHL nu att Thompson lämnat återbud för att medverka i All Star-matchen. I stället blir det Rasmus Dahlin som kallas in för att ersätta Thompson.

Rasmus Dahlin will replace injured @BuffaloSabres teammate Tage Thompson on the Atlantic Division roster at the 2023 Honda #NHLAllStar Game. https://t.co/0VeqKTNZ07 pic.twitter.com/ZAjFYLbJ0h — NHL Public Relations (@PR_NHL) February 2, 2023

Blir fjärde All Star-svensken

Rasmus Dahlin har fått sitt stora genombrott som en världsback under årets säsong då han har gjort 14 mål och 55 poäng på 49 matcher vilket gör att han ligger tvåa både i skytteligan och poängligan för backar. Endast Erik Karlsson är bättre i båda kategorier.

Dahlin blir nu den fjärde svensken att delta i helgens All Star-evenemang. Sedan tidigare har redan Linus Ullmark, Erik Karlsson och Elias Pettersson blivit uttagna.

All Star-helgen arrangeras i Florida och under fredagsnatten kommer stjärnorna att delta i den traditionsenliga “skills competition”. Under lördagsnatten kommer sedan de själva All Star-matcherna att spelas.

