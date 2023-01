Efter helgens knappa förlust mot Brynäs inledde Malmö mötet med Luleå svagt.

Tre mål i den första perioden gav jumbon en andra raka förlust, nu med 0–3.

– Det är kasst. Det är inte bra någonstans, säger Johan Olofsson till C More.

Redan inför helgens och denna veckas matcher menade många experter att Malmö redan var klara för kval, men med en 4–0-seger mot Färjestad bakom sig och vind i seglen, fanns en lite förhoppnings kvar.

Trots en bra insats i helgens hemmamöte med Brynäs förlorade man med 1–2. Ett resultat som verkar ha slagit luften ur laget.

Till kvällens möte med en annan tidigare bottenkonkurrent, Luleå, kördes jumbon över och fick endast iväg två skott i den första perioden. I pausen riktade forwarden Johan Olofsson kritik mot sitt lag.

– Vi tar tre utvisningar, ger dem momentum automatiskt. Det är kasst. Vi har för få avslut på mål, det är inte bra någonstans. Framförallt tycker jag passningskvalitén måste bara bättre, säger han till C More.

I den andra och tredje perioden kom hemmalaget sedan tillbaka in i matchbilden, men trots fyra Luleåutvisnignar i den andra perioden hittade man inte en reducering.

– Här i andra kommer vi ute lite passiva, dem äger denna perioden så vi måste steppa upp, säger Luleås Erik Gustafsson till C More.

Inställda på kval: “Alla kan väl räkna”

I den tredje var det omvända roller. Luleå fick då endast iväg två skott, men höll ifrån för att säkra 21-årige Matteus Wards andra SHL-nolla.

3–0-segern blev Luleås tolfte under de 14 senaste matcherna mot Malmö.

– Bedrövligt första period. Vi är inte alls med. Vi ligger sist i serien, så är det. Det är svårt att hitta energi just nu. Vi vet vad som komma skall, i resten av de här matcherna måste vi hitta ett spel som vi vill spela i kvalet. Det är inget snack om det. Vi måste utnyttja matcherna och hitta en trygghet och vinnande känsla, säger en uppgiven kapten, Fredrik Händemark som sedan var tydlig med att det är kval laget är inställda på.

– Alla kan väl räkna. Vi kommer inte ge upp, men vi ser var vi är i tabellen. Vi måste se verkligheten också.

