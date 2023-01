HV71 sparkade tränarna Tommy Samuelsson och Fredrik Stillman i måndags och hade nya tränare i kvällens match mot Timrå.

För hockeysverige.se berättar lagkaptenen Taylor Matson om hur spelarna har reagerat på sparkningarna.

– De nya tränarna har kommit in med mycket bra energi och positivitet för att få det bästa av alla spelare, säger Matson.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Under måndagen meddelade HV71 att de sparkar tränarduon Tommy Samuelsson och Fredrik Stillman efter att laget bara tagit två poäng av nio möjliga under förra veckan vilket gjort att avståndet upp till säker mark blivit större.

Klubben har då i stället plockat in Johan Lindbom som nygammal huvudtränare och Per Gustafsson som ny assisterande tränare. Under tisdagen spelade HV sin första match sedan tränarbytet och det slutade med en 1-3-förlust hemma mot Timrå.

– Vi har en tuff start och släpper två lite billiga mål. Sedan känns det riktigt bra i andra och tredje. Alla kedjor jobbar och försöker göra mål. Vi spelar med mycket energi, det känns bra i andra och tredje. Det är såklart surt att förlora men det finns en del positivt att ta med från matchen, säger Taylor Matson, som är lagkapten i Niklas Hjalmarssons frånvaro, till hockeysverige.se och fortsätter:

– Vi har något ribbskott och ett par powerplay men pucken vill inte in riktigt. Vi är jättenära i dag – igen, det är många matcher där vi känt så. Det är bara små detaljer som avgör. Men vi tar med oss en del till matchen mot Timrå på torsdag.

Det var nya tränare för den här matchen, vad var annorlunda?

– Det är inte jättemycket nya detaljer. Det är en ny röst, ny energi och lite nytt allting. Vi spelar med lite annorlunda kedjor och formationer i dag. Det känns som att vi är många som pratar med varandra och försöker hitta lösningar. Det är jättebra, en bra kommunikation är nyckeln för oss att bygga en grupp tillsammans.

– Det känns som att vi bygger på någonting. Johan hade några detaljer och Pelle hade lite också som vi kan ta med oss framöver.

“Kommit in med bra energi”

Tommy Samuelsson höll i HV71:s träning under måndagen men bara ett par timmar senare gick HV71 ut med att tränaren fått sparken – något som överraskade spelarna.

– “Nubben” kontaktade oss i ledargruppen och berättade vad som hänt. Vi gick sedan ut till gruppen och berättade det för alla. Vi skulle ha träning dagen efter så allt gick snabbt, säger Matson.

Hur reagerade ni i spelargruppen när ni fick reda på beskedet?

– Det är tråkigt såklart, det är sånt som kan hända i den här branschen. Jag tycker att Lindbom och Pelle har kommit in med bra energi tillsammans med “Challe”. Det känns som att vi kan bygga vidare på det här.

Du har ju jobbat tillsammans med Tommy och Stillman i mer än ett och ett halvt år, hur känns det?

– Jag har mycket känslor för dem. Jag var med och gick upp till SHL med de som tränare och vi har gjort mycket tillsammans. Det blir tufft men nu måste vi gå vidare. Vi måste hitta energin och börja vinna matcher. Vi gör allting som är bäst för HV71 och det är viktigt att vi hittar en väg att börja vinna matcherna.

HV71:s nya tränartio. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Vad är det som saknas som gör att ni inte får det att lossna?

– Det är det där lilla självförtroendet som vi behöver i gruppen. När man förlorar många matcher är det svårt att hitta det. De nya tränarna har kommit in med mycket bra energi och positivitet för att få det bästa av alla spelare. Det känns riktigt bra faktiskt.

“Vi krigar hela vägen”

Med tanke på att alla tre tränare som ni inledde säsongen med nu har försvunnit, är det upp till er spelare att kliva fram och leverera nu?

– Såklart är det så. När man byter alla tränare så… Det är ingen annan som kommer göra jobbet åt oss. Det är vi i gruppen som måste kliva upp och jobba tillsammans. Jag tycker det är jätteviktigt att vi håller oss tajta som grupp.

Det är tio poäng upp till säker mark med 13 matcher kvar att spela. Tror ni på att ni kan undvika kval?

– Självklart, vi krigar hela vägen. Vi tar en match i taget och det är viktigt för oss att hitta ett spel som vi tror på till hundra procent. Vi tänker inte på tabelläget utan tar en period i taget och försöker spela den bästa hockeyn vi kan, avslutar Taylor Matson.

