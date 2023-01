0–4 på tavlan och ett målvaktsbyte efter knappt 35 minuter spelade mot Leksand.

Då riktade C Mores experter hård kritik mot Rögle och tränaren Cam Abbott.

– Jag ser mer en uppgivenhet i Röglespelarna än ilska, säger Sanny Lindström i C More.

Tisdagskvällens möte mellan Rögle och Leksand såg ut att bli ett viktigt möte om de sista slutspelsplatserna. En poäng skiljde lagen åt och framförallt för Rögle, som förlorat tre av sina fyra senaste matcher, var det en viktig där de behövde visa framfötterna. Så blev det inte.

När 14.35 var spelade av den andra perioden skickade Justin Kloos in 4–0 för bortalaget och en uppgiven Cam Abbott vinkade in Calle Clang på isen i ett målvaktsbyte med Christoffer Rifalk.

I lajvtabellen kunde man sedan se hur Rögle sjunkit ner under slutspelsstrecket samtidigt som hela Catena Arena i Ängeholm tystnade.

Då riktade C Mores experter hård kritik mot laget.

– Det blir lamslaget här såklart. Det tredje målet är tungt och det fjärde är en frustration. Jag ser mer en uppgivenhet i Röglespelarna än ilska. Faktum är ju det att Rögle är i en position där man kan missa slutspel efter att de har varit ett given topplag de senaste säsongerna. Det är ett akut läge för dem, säger C Mores Sanny Lindström innan kollegan Niklas Wikegård fyllde i.

– Det ledarskap som Cam (Abbott) och även Chris har, är så långt ifrån det vi ser på isen. Det känns konstigt, säger Wikegård.

"Det finns problem"

I periodpausen intervjuades sportchefen Chris Abbott som menade att de precis som andra lag är ute efter förstärkningar inför slutet av säsongen.

– Det finns problem. Målvaktssidan är ett sådant. Backsidan tveksam, ingen riktig toppback. Centersidan är för svag. Det krävs en enorm insats från spelare och ledare för att vända det här nu, sade Sanny Lindström dessförinnan.

I den tredje perioden höjde sig Rögle rejält och vann skotten med 21–5 under de sista 20 minutrarna, men endast en puck gick förbi Leksands Mantas Armalis och matchen slutade 1–4 till bortalaget.

– För dåligt. De är för intensivare än vad vi är. De vinner mer dueller än vad vi gör. Många gånger är vi två där, de kommer vinnande ur med pucken ändå, säger Rögles Anton Bengtsson till C More.

– Jag tycker det är tufft. Vi har mycket spel med puck. Vi har mycket spel med puck, men får inte mycket farliga lägen. Vi skapar inte tillräckligt för att vinna matchen, säger William Wallinder till C More.

