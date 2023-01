Nattens mest spektakulära stod Floridas Sam Bennet för mot Boston.

Forwarden slog in pucken i eget nät, men fick som tur var jubla efter en 4–3-seger.

– Jag hade haft mardrömmar om vi inte vann ikväll, säger Bennet till NHL.com.

Det finns olyckliga självmål och så finns det spektakulära självmål. Sam Bennetts “misstag” i nattens möte mellan Florida Panthers och Boston Bruins var definitivt av det andra slaget.

Vid ställningen 1–1 tog sig Boston in i offensiv zon och en flipp-puck skickades från den ena långsidan till den andra, men hittade inte fram. Där emellan stod nämligen Florida-forwarden Sam Bennett som med sin klubba försökte stoppa pucken från att leta sig fram till en Bostonspelare. Problemet var bara att klubban istället styrde pucken rakt mot eget mål och in bakom Alex Lyon. Det hela blev istället vad som såg ut att vara ett medveten baseball-slag på volley in till 1–2 för bortalaget.

Se målet i videospelaren ovan.

Vann efter övertid: “Stor vinst”

Det hela hade kunnat bli en mardrömskväll för Bennet, men i den tredje perioden fick han revanschera sig genom att sätta 2–2 för egen maskin.

Matchen vände sedan fram och tillbaka och gick till förlängning. Väl där såg lagkamraten Sam Reinhart till att säkra Floridas 4–3-seger och rädda Bennet från skammen.

– Det var en stor vinst mot ett väldigt bra lag. Killarna är definitivt glada över den där. Jag hade haft mardrömmar om vi inte vann ikväll, det var skönt att vi gjorde det, säger Bennet till NHL.com.

Florida Panthers – Boston Bruins 4–3 (0–1, 1–1, 2–1, 1–0)

Florida: Brandon Montour, Sam Bennet, Alexander Barkov, Sam Reinhart.

Boston: Craig Smith, Charlie Coyle, David Pastrnak.