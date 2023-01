Västerås hade inte vunnit två matcher i rad sedan mitten av november.

Men i och med 5-4-segern mot Södertälje bröts den trenden – och de stoppade då också SSK:s sex matcher långa segersvit.

Södertälje kom till matchen mot Västerås med hög svansföring då de har sex raka vinster samt har 11-1 i målskillnad över två matcher mot VIK hittills under säsongen.

Men under fredagskvällen stoppades den sviten då Västerås lyckades vinna en svängig match med 5-4 efter förlängning.

Hemmalaget fick en drömstart på matchen då Marcus Bergman och Alexander Lunsjö blev målskyttar redan efter fem minuters spel och Västerås hade då gjort mål på sina två första skott mot SSK-målvakten Nikita Tolopilo.

Södertälje reste sig dock och både reducerade och kvitterade innan första periodens slut. Målskyttar var lagkaptenen Christopher Liljewall samt Viktor Liljegren.

– Vi blir inte oroliga även om vi hamnar i underläge. Det är ett självförtroende som vi har byggt upp under säsongen och vi vet att vi har en styrka och kan komma tillbaka, säger Liljegren till C More i pausen.

Södertälje har reducerat i ABB Arena! pic.twitter.com/apoZEuGeGg — C More Hockey (@cmorehockey) January 27, 2023

VIK kvitterade i boxplay

I den andra perioden fullbordade också SSK sin vändning då Filiph Engsund kom i ett fritt läge och satte 2-3. Med bara drygt två minuter kvar av mittperioden så kvitterade dock VIK i boxplay. Ludvig Jansson försökte skicka upp pucken utmed sargen men den träffade då på en av domarna och i stället kunde Gabriel Kangas snappa upp pucken, vända om och snärta upp 3-3 högt i målet.

– Det var skönt att sätta den. Det var ett jobbigt byte så det var skönt att få in den till slut och viktigt att kunna kvittera. Jag får lite hjälp av domaren där, får tacka honom. Det är kul i boxplay, säger Kangas till C More.

Västerås skulle sedan se till att också ta ledningen igen. Anton Svensson kom i ett friläge och skickade upp pucken i krysset för 4-3 till hemmalaget. Ledningen skulle dock inte hålla.

Cheek satte avgörandet

I slutet av matchen fick SSK spela powerplay efter ett större gruff mellan båda lagen då Anthon Eriksson sprutat snö på Nikita Tolopilo i målet. Södertälje utnyttjade PP-spelet då Daniel Norbe pangade upp pucken i krysset och det var oavgjort igen.

Norbes mål betydde att det väntade förlängning men Södertälje fick nöja sig med en poäng.

Efter knappt två minuters spel i tre-mot-tre så kunde nämligen Västerås avgöra. Det var Trevor Cheek som klev fram och satte det matchvinnande 5-4-målet och Västerås tar därmed två raka segrar för första gången sedan i mitten av november.

Västerås vinner på övertid! 💥 pic.twitter.com/fBClDkPnhK — C More Hockey (@cmorehockey) January 27, 2023

Västerås – Södertälje 5–4 OT (2-2,1-1,1-1,1-0)

Västerås: Marcus Bergman, Alexander Lunsjö, Gabriel Kangas, Anton Svensson, Trevor Cheek.

Södertälje: Christopher Liljewall, Viktor Liljegren, Filiph Engsund, Daniel Norbe.

TV: "Får vara glada om de hamnar i ingenmansland"