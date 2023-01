Kimmo Kapanen har, minst sagt, varit aktiv på transfermarknaden under sin första säsong som sportchef i Timrå. För hockeysverige.se berättar han om nyförvärven, varför Nick Halloran lämnade för MoDo - och riskerna med att bygga om ett lag under säsongen.

– Jag vill inte störa något. Jag försöker att inte göra några dumma saker. Det är målet.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Timrå IK snittar just nu 1,54 poäng per match och går mot sin bästa säsong i högstaserien på 18 år. Trots det har man byggt om delar av laget under säsongen. Den nye sportchefen Kimmo Kapanen har gjort klart med backarna Simon Forsmark, Axel Rindell och Joonas Lyytinen samt forwards Magnus Pääjärvi, Panu Mieho och Olli Palola under säsongens gång.

Flera spelare har också lämnat Timrå. Joey LaLeggia, Jacob Blomqvist och Nick Halloran har gjort sorti. De spelar nu i HV71, Brynäs och MoDo.

För hockeysverige.se berättar Kimmo Kapanen ingående om vad som legat bakom besluten att göra så stora förändringar i truppen under säsongen.

– Jag ville se vissa saker hos laget, men det finns en budgetdel i det hela också. Att vi släppte LaLeggia var nästan bara för att vi behövde en forward och en bredare trupp, och det fanns ingen annan möjlighet att lösa upp så mycket pengar. Vi ville ju inte släppa någon av våra hemvändare, så det fanns ingen annan möjlighet. Det var där det började, kan man säga. Sen har tränarna frågat om de kan få in någon mer, som vanligt. Dom brukar göra så, säger Kapanen med ett leende.

– Vi var tvungna att släppa något för att få in något. Det handlade om pengar.

“Hade inte ens kunnat drömma om att han skulle vara så bra”

I samband med att LaLeggia försvann till HV71 anslöt i stället Joonas Lyytinen, som inlett säsongen med en poäng på sju matcher i HIFK, samt Magnus Pääjärvi som hade gått kontraktslös under hösten. Lyytinen snittar närmare 21 minuter istid, och är en av Timrås viktigaste spelare.

– Lyytinen har varit så bra som…jag hade kanske inte ens kunnat drömma om att han skulle vara så bra. Han är bra så bra över hela banan och kan verkligen lyfta oss till nästa nivå, spelmässigt. Jag har känt honom sedan länge, jag hade honom i KalPa, (där Kapanen varit målvaktstränare och sportchef) så för min del var det ett enkelt beslut att ta in honom när vi fick möjligheten.

– Det var bara att räkna in vad vi kunde få för att släppa LaLeggia. “Ante” (Karlsson, tränare) hoppades också på att vi skulle ta in Pääjärvi. Det tog några dagar, sen var besluten fattade.

Joonas Lyytinen. Foto: Bildbyrån.

Vad tycker du att du fått ut av er andra nya finska back, Axel Rindell?

– Han är lite yngre. Han har inte så mycket rutin. Men han spelar bättre och bättre hela tiden, säger Kapanen om 22-åringen.

– Han är väldigt skicklig med pucken och är bra på att hitta ytorna. Talangen finns där. Offensivt kan han göra vad som helst. Defensivt kommer det också bli bättre och bättre. Han behöver bara lära sig hur man överlever i SHL. Det är tuffare här än i Finland. Närkamperna är hårdare, spelarna är duktigare och mer rutinerade. Men det kommer gå bra. Han kan vara mycket bättre, men jag har ändå inget negativt att säga. Han jobbar på varje dag. Och den tidigare backen Lasse (Marklund, assisterande tränare) hjälper honom att bli bättre.

Rindell har gjort fem poäng på elva matcher i Timrå. Han har en svit på tre raka matcher med poäng.

“Kommer vara jäkligt svårt att ersätta honom”

Även på forwardssidan har Kapanen plockat in två finska spelare, utöver svenske Magnus Pääjärvi. Häromveckan anslöt Panu Mieho från Ilves. I Finland hade han gjort 2+5 på 23 matcher. Nu har han redan gjort två mål för Timrå, på bara fyra matcher.

– Så här långt har han ju även producerat, men det viktigaste för oss var att få en tvåvägsspelare som kan spela offensivt, men speciellt defensivt. Det var en lång period då Robin Hanzl och Anton Lander var tvungna att spela boxplay, så deras minuter blev ganska höga. Sen tappade vi Anton Wedin på en skada, och kände att det kommer vara jäkligt svårt att ersätta honom rakt av. Vi skulle inte kunna hitta spets på den nivån.

– Mieho var på marknaden och vi hade följt honom under en ganska lång period, och kände att han var rätt kille för att komma in i vårt systen ganska enkelt. Det viktigaste för oss var att få in en kille som bidrar med den arbetsinsatsen han gör. Vi kan ta bort en minut per match i det defensiva spelet för våra förstacentrar.

Under torsdagen blev också Olli Palola klar. Precis som Lyytinen ansluter han från HIFK, där veteranen gjort 2+3 under säsongen.

Vad räknar du med att han ska bidra med?

– Mål!

Är det så enkelt?

– Nä då. Han kan spela överallt. Han är en jäkligt rutinerad spelare och är bra i närkamperna. Jag hoppas på en liten “Lyytinen-effekt" också. Han hade också en tuff säsong i HIFK bakom sig, precis som Olli haft nu. Talangen finns där. Och när han kommer hit, det blir nog nästa tisdag som han spelar sin första match, så kommer han tillföra det hotet vi behöver och ge ytor till våra andra forwards.

– Jonathan Dahlén är grymt bra. Han kan passa, han kan skjuta. När vi nu får in en ny kille som har ett sådant skott kommer det finnas ytor överallt i powerplay. Han måste inte göra målen, men han kommer finnas där och kan skjuta.

LaLeggia och Palola var lagkamrater i Rögle. Foto: Bildbyrån.

“Var inte på samma sida”

Olli Palola blir i princip som en ersättare för Nick Halloran, som nyligen bröt sitt avtal och gick till MoDo. Halloran inledde säsongen piggt, med 14 poäng på 19 matcher, men gjorde sedan bara en poäng på de följande sex. Därefter petades han ur laguppställningen.

Var det sportsliga prestationer som gjorde att han fick lämna, eller var det något annat?

– Det är fel att säga att det berodde på sportsliga prestationer. Han spelade bra. Men han ville spela i en större roll. Förra veckan kände vi att vi inte var på samma sida. Det var en stor skillnad mellan den bilden vi såg, och det han tyckte själv.

– Men jag vill inte säga något negativt. Han är en ung spelare som ville gå vidare för att få spela hela tiden. Det är ganska vanligt inom ishockeyn. Det finns inget att gnälla på från mig.

Finns det inte en risk med att bygga om så mycket i ett lag, som ändå gått bra, under säsongen?

– Jo, absolut! Men jag har pratat mycket med kaptenen (Anton Lander). Jag vet deras önskemål och jag vet hur landet ligger. Men samtidigt finns det inte så mycket att göra, om vi får skador eller spelare som ber om att få lämna oss. Jag är väldigt nöjd med hur grabbarna krigar och spelar, berättar Kapanen.

Nick Halloran. Foto: Bildbyrån.

Han är tydlig med att det inte bara är positivt att han behövt värva så mycket under säsongen.

– Jag vill inte störa något och bygga om halva laget under säsongen. Det är inte min målsättning. Men jag vet också att vi inte haft den bredaste truppen. Nu när Palola är i Finland har vi tolv forwards. Sen har vi Dennis Värmhed som 14:e, vi har Oliver Johansson (utlånad till Björklöven) som nummer 15 - och han är också skadad till slutet av februari. Vi måste reagera på situationer som uppstår.

Men Timrås nye sportchef försäkrar också:

– Jag ska försöka att inte göra några dumma saker. Det är målet.

TV: “Ett gläderus över att få komma hem”