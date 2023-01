För tredje gången den här säsongen hämtade Brynäs upp ett 0-3-underläge. Men det blev ändå förlust mot Timrå - och chansen att rycka ifrån HV71 under kvalstrecket gick om intet.

– Det är dags att börja inse allvaret nu, även om man skulle gjort det för 20 omgångar sedan, säger Brynäs Oscar Eklind till hockeysverige.se.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Precis som för två år sedan tycks den här våren handla om att undvika kval för Brynäs. För två år sedan lyckades de inte. Med 15 omgångar kvar har de nu fem poäng ned till HV71 under strecket.

Brynäs föll med 4-3 mot Timrå, efter att ha legat under med 3-0 efter den första perioden. Trots att de hämtade upp till 3-3, det var tredje gången de hämtade upp ett 0-3-underläge under säsongen, blev det alltså förlust. Tränaren Mikko Manner tog på sig skulden för den svaga starten.

– Det är ett jättestort misslyckande som händer i förstaperioden. Vi blir stillastående och hittade inte vägen att vinna närkamper. Vi tappade pucken på fel ställen. Jag vet inte om det blir “high risk-low reward”, kanske. Det är en stor frustration.

– Det är mitt jobb att sätta laget färdigt så att det här inte händer. Men just nu är det svårt.

“Jag måste hitta svaret”

Manner hade inget bra svar till varför Brynäs återigen kom ut svagt till en match.

– Jag har inte kunskapen att ge ett enkelt svar där. Men jag måste hitta svaret. Vi kanske tappar tålamodet. Men det måste bli mer fart på benen och en snabbare puckrörelse. Det är enkelt att säga, men inte enkelt att göra. Vi måste hitta farten direkt i första bytet.

Forwarden Oscar Eklind hade också svårt att ge ett svar på varför Brynäs återigen hamnade i ett stort målmässigt underläge.

– Det är en bra jävla fråga. Det känns som att vi behöver två, tre baklängesmål för att vakna. Bevisligen har vi inte råd med det. Vi har ju sagt alla ursäkter och allt vad vi kan säga. Jag vet inte vad som inte funkar. Vi har haft bra träningar den här veckan, men jag vet inte vad som gör att vi kommer ut vekare på matchen.

– Men det skreks och skälldes en hel del där inne (i omklädningsrummet) och till andra perioden kom vi ut som ett helt annat lag. Vi bevisade att vi kan spela och gör en jävligt bra period.

Skreks det från tränarhåll, eller från spelarna?

– Mest från oss. Man behöver höja rösten ibland. Jag vet inte vad som hjälpte den här gången.

Finns karaktärerna och ledarna inom gruppen för att vända det här?

– Ja, det gör det. Jag kom hit direkt efter kvalet och det kändes jävligt tryckt - vilket man förstår. Det tar hårt på hela laget och staden. Det gäller att inse det. Ledarna ska steppa upp. Men det behöver fan alla. Det gäller mig, det gäller fjärdekedjan, det gäller de som inte spelar.

“Det här ska vi fan inte vara med om igen”

Eklind hymlar inte om att läget, på en tolfteplats i tabellen, är tufft.

– Det är dags att börja inse allvaret, även om man skulle gjort det för 20 matcher sedan. Det är jävligt viktiga 15 omgångar kvar. Och det går ju inte att beskriva den kommande matchen mot Malmö.

– Det gäller att inse att det är jävligt mycket på allvar. Vi får försöka hoppas att vi får in känslan från de som var här och spelade kval att “det här ska vi fan inte vara med om igen”.

Malmö väntar på lördag. De ligger efter kvällens vinst mot Färjestad nio poäng bakom Brynäs. Men Gävlelaget kunde i alla fall glädjas åt att HV71 förlorade med 3-2 mot Leksand.

– Jävligt skönt, konstaterade Oscar Eklind.

