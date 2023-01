Fyra raka förluster och en tung hemmaform.

Då studsade allt plötsligt rätt för Malmö och Carl Söderberg.

– Det var skönt att få sätta en idag, säger tvåmålskytten till C More under 4–0-vinsten.

– Med den här förlusten kommer de att kvala, sade experten Johan Tornberg i C More efter Malmös förlust mot Leksand 14 januari.

Med tolv poäng upp till säker mark krävs det ett ordentligt lyft i inspelade poäng och form för Malmö för att de ska ha någon typ av chans att undvika kval. Kanske tog de ett viktigt steg i den riktningen ikväll med en 4–0-vinst mot Färjestad.

Åtminstone tog man ett steg mot en bättre form inför säsongsavslutningen och ett troligt kval.

– Det har släppt ett litet ok, nu spelar man lite mer avslappnat och förbereder sig för det som kommer, säger Petter Rönnqvist i C More.

Jumbon tog emot tredjeplacerade Färjestad och bjöd upp till en ordentligt fajt. Plötsligt stämde allt för Malmö. Ett 1–0-mål följdes upp av 2–0 i powerplay, en spelform som de inte tidigare varit särskilt framgångsrika i. Målet gjordes dessutom av Carl Söderberg på hemmaplanen där de inför kvällen endast vunnit en av sina 18 senaste matcher under ordinarie tid.

Ödesmatch mot Brynäs: “Blir en rolig match”

Söderberg, som blivit av med sin kaptensroll under den tuffa första halvan av säsongen klev då fram för första, men inte sista gången i matchen. Tidigt i den andra perioden fick han pucken lite turligt till sig och kunde kontra på egen hand. Med ett distinkt avslut satte han sitt andra för dagen och det första på cirka en månad.

– Det var skönt att få utdelning i powerplay, vi har spelat ganska bra i powerplay på slutet men inte haft så många, så det var skönt att få sätta en idag, säger Söderberg till C More.

För Söderberg var målen det nionde och tionde för säsongen. Vilket fortfarande är långt ifrån noteringen på 22 från förra säsongen.

Med sitt femte mål för säsongen kunde sedan Adam Ollas Mattsson sätta 4–0 i den tredje perioden och Malmö såg ut att kunna andas ut. Så sent som för en veckan sedan tappade man en 3–0-ledning till 3–4 mot Växjö, men så blev inte fallet idag.

Matchen spelades av och Brandon Maxwell fick hålla sin nolla. Den andra hemmavinsten på ordinarie tid var säkrad och detta inför tre hemmamatcher där man inleder med ett möte mot Brynäs på lördag. Nu med endast nio poäng upp till Gävlelaget på säker mark.

– Jag är glad för killarnas skull. Det jag är mest nöjd med är att vi orkar hålla uppe initiativet över 60 minuter. Vi gör mycket av det vi ska göra och då är vi svåra att spela mot. Att vi kan, tror jag alla har sett, det är skönt att vinna och att få betalt i poäng. Energi in, självförtroende. Karaktären i det här laget kan ingen ifrågasätta. Nästa match blir en rolig match, säger Tomas Kollar till C More efter matchen.

