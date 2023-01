Det var både ilska och förvirring i kvällens möte mellan HV71 och Oskarshamn.

Allt efter en situation då pucken aldrig såg ut att passera mållinjen - men ändå dömdes som ett mål.

– Det här är en väldigt väldigt ovanlig situation, säger C Mores kommentator Sanny Lindström.

Det var tidigt i den andra perioden i kvällens möte mellan HV71 och Oskarshamn som den ovanliga och märkliga situationen utspelade sig.

Vid ställningen 1–0 till hemmalaget HV71 tog sig bortalagets Jiri Smejkal runt HV-försvaret och bröt in framför Jonas Gunnarsson i målet. Gunnarsson sköt ifrån med benet från sin vänstra stolpe i ett försök att hänga med och fick då hela målburen att hoppa ur sitt läge. Smejkal fick iväg ett avslut, men pucken såg vid första anblick ut att aldrig ha passerat mållinjen.

Inget mål dömdes, men efter en videogranskning kom ett nytt besked. Målet tilldelades Oskarshamn trots att det inte fanns en bur kvar på sin plats.

– Gunnarsson är väldigt väldigt upprörd. Han vill putta ifrån, men målburen försvinner. Det har varit lite sisådär hur målburarna har stått. Anledningen till att det blir mål är att pucken hade gått in om målburen stod på plats, men då kan man vrida på det. Om målburen hade stått på plats så hade Gunnarsson kunnat knuffa ifrån och lägga benskyddet efter isen och stänga den ytan, säger C Mores kommentator Sanny Lindström i sändningen.

Smejkal säker: “Ett godkänt mål”

SHL:s situationsrum meddelar sedan att bedömningen var att hela pucken passerade mållinjen och att det därav blir mål, trots att målburen hoppat ur sitt läge.

Smejkal gjorde därefter sitt andra mål i matchen och tog sitt lag in i den andra periodpausen med ett 3–2-överläge.

– Jag försökte bara gå runt backen och jag såg inte att pucken gick in för att buren var inte där, men när jag såg det på jumobotronen var jag hundra procent säker på att det borde vara mål. Jag är glad att de dömde det till ett mål. Jag tycker att det är ett godkänt mål, säger Smejkal till C More.

– Målvakt flyttar buren. Han flyttar inte buren med onödig kraft utan det är okej för mig, på isen. Sen kommer skottet och den hade gått över mållinjen på korrekt sätt om målburen stått där, då är det ett godkänt mål. Spelet fortsätter även om jag blåser i pipan. Pucken går över mållinjen på rätt ställe, det spelar ingen roll om buren är ur sitt läge, förtydligar domaren Richard Magnusson för C More

Matchen pågår.

