Mora ligger på en betryggande fjärdeplats i Hockeyallsvenskan och har bara fem poäng upp till andraplatsen i ligan. C Mores expert pekar ut Johan Hedbergs ledarskap och pricksäkra värvningar som förklaringen bakom dalalagets succé.

– Mora har lyckats knyta till sig spelare som det varit röd lapp på, säger experten till Hockeysverige.se.

Mora gör sin bästa säsong på många år. Just nu ligger laget fyra i Hockeyallsvenskan och till synes på säker mark att komma topp sex när serien är slut. Trots det har inte Mora fått speciellt stora rubriker under säsongen. En som blivit imponerad över Moras säsong är C Mores expert Fredrik Söderström som inför säsongen inte riktigt trodde att laget från Ovansiljan skulle hålla en så hög nivå som man gjort.

– Mina förväntningar inför säsongen var inte alls i paritet med vad Mora har gjort och framför allt gör just nu, säger Fredrik Söderström till Hockeysverige.se och fortsätter:

– Mora har överraskat på mig. Jag tycker att dom hittat en stabilitet över några år, absolut, men jag hade inte Mora så högt som dom befinner sig nu.

Mora har fått jobba lite i skymundan bakom mer favorittippade lag. Det här tror Fredrik Söderström har gynnat laget.

– Det har tveklöst gynnat Mora. Deras position är lite dold av olika skäl. Ett är att Djurgården kom ner, men också att MoDo och Björklöven nu haft sina supersäsonger, Södertälje som skulle slå tillbaka och så vidare.

– Mora har fått vara där bakom och det har passat det laget. Jag tror också att den rollen innebär att du får mer arbetsro.

Fredrik Söderström. Foto: Ronnie Rönnkvist

“Imponerad av hans ödmjukhet”

Huvudtränare för Mora är Johan Hedberg som nu gör sin tredje säsong i klubben.

– Jag hade en bild av Johan sedan tidigare som jag trodde möjligen skulle förändras i en tränarroll eftersom det är lätt att så sker. Jag är imponerad av hans ödmjukhet sett till hans bakgrund och erfarenheter.

– Sedan har Johan en poäng i, som han själv säger, att det är som spelare han var stor, men som tränare är han relativt grön. Tack vare att han insett det har han fått effekt. Det han står för, som jag uppfattar det, är ett tydligt ledarskap, men det finns också en värme i det. Han känns tillåtande, förlåtande och accepterande gent emot spelarna. Därmed är det inte sagt att han är mjuk eller mjäkig på något sätt.

– Jag tycker mig se att Mora spelmässigt och som lag sprungit in i väggen flera gånger senaste säsongerna, men till slut har det bara blivit bättre och bättre.

– Spelarna har fått göra misstag och det har säker fått konsekvenser, men inte i form att någon fått lämna, får skit eller blivit ifrågasatt. Förmodligen har du i stället fått jobba hårdare för att hitta rätt. Det har Johan stått upp för på ett bra sätt.

Ser du ett NHL-snitt över Moras spel?

– Det har även vi på C More spekulerat kring, om Johan är amerikaniserad. Det finns begrepp och detaljer han burit med sig eftersom han varit med på en så pass bra nivå. Däremot tycker jag inte att det är en nordamerikansk hockey.

– Det jag tycker är den stora förklaringen är att Mora är så oerhört konsekventa. Mora har satt en spelidé. Det här började redan då Johan kom in. Sedan har det i vissa delar korrigerats och förfinats. Mora är det lag som i match efter match, oaktat motstånd, jag kan se en identitet på.

– Spelarna blir då trygga och vet vad dom ska göra. Då kan du lägga fokus på att vara redo att köra och du får ut mer av individerna. Vad jag också tycker imponerar är att spelarna som kommer till Mora blir bättre.

Johan Hedberg. Foto: Ronnie Rönnkvist

“Har lyckats knyta till sig spelare som det varit röd lapp på”

Fredrik Söderström nämner också flera spelare som han tycker har tagit stora kliv den här eller tidigare säsonger då dom dragit på sig Mora-tröjan.

– Om ni tittar på Anton Heikkinen så var han tilltufsad då han kom till Mora. Idag är han en toppspelare i Hockeyallsvenskan. Kalle Miketinac pratar alla om som en talang. Han är riktigt bra just nu. Olle Strandell…

– Jag var själv på plats och såg när Borlänge mötte Mariestad. Jag tänkte en sekund att Olle var bra och kanske skulle kunna spela i Hockeyallsvenskan. Nu spelar han överlägset mest i Moras lag.

– Det här måste bero på någonting. Jag tror att miljön som skapas, mycket genom ledarskapet, är bra och det finns en harmoni. Den tror jag både Johan och Örjan Lindmark, som också är en ödmjuk person, varit högst delaktiga i att skapa. Sedan har dom såklart folk runt om som sprider bra känslor omkring sig. Jag tycker ändå att dom har hittat en bra modell som är helt rätt för Mora.

Inför säsongen värvade Mora in Kari Piiroinen som målvaktskollega till Andreas Ljunggren, viket gjort att man nu har två ungefär lika starka målvakter. Något som Fredrik Söderström kan se både positiva och negativa sidor av.

– Det finns ett frågetecken kring det, vilket är att om Mora ska gå hela vägen så krävs det att man har en målvakt som har en extremt avgörande roll. Det är jag ännu inte säker på att Mora har.

– Målvakterna har varit bra och presterat bättre än vad som var väntat. Jag vet att det fanns dom som satte frågetecken kring just målvakterna, men jag tycker att dom har hanterat det bra.

– En annan spelare som övertygat på mig är Axel Sundberg som Mora plockade från Vålerenga. Mora har lyckats knyta till sig spelare som det varit röd lapp på. Spelare som varit i den här lådan med defekta varor som man kan fynda nere i källaren på Clas Ohlson. Backen Johannes Johannesen är en annan. Det här har Mora gjort bra.

Andreas Ljunggren. Foto: Ronnie Rönnkvist

“Mora skulle absolut kunna jävlas”

Kan svaret på Djurgården, MoDo eller Björklöven vara Mora?

– Jag är väldigt övertygad om att det här slutspelet kommer vara mer oberäkneligt och ha fler sensationer än vi såg förra året. Det var högintressant då, men i år är det en nivå till.

– Det är lätt att fastna vid MoDo för vad laget har gjort och dom förtjänar den respekten. Jag tänker ändå på Södertälje och Mora som två lag som kommer in med en helt annan kravbild på sig. Är det något vi sett genom åren så är det att dom här tunga pjäserna lätt börjar skaka om det går emot. Jag tror inte att Mora skulle drabbas av samma problematik.

Så svaret på vår fråga är?

– Ja, Mora skulle absolut kunna jävlas. Sedan sätter jag inte Mora som favoriter nu.

– Jag har pratat med mycket folk genom mitt uppdrag, tränare och spelare i andra lag. Det är ovanligt att någon säger att Mora inte är bra. I stället är det en vedertagen uppfattning att Mora, som lag och sätt att spela på, är besvärande för andra lagen. Det är den bästa stämpel du kan få och bekräftar min bild lite grann.

– Vi på C More pratade under hösten om Johan Persson och Daniel Ljunggren, om lågan hade slocknat där. Nu är Johan Persson brutal i sin offensiv och effektivitet. Ljunggren regisserar mycket av det.

– Mora har alla parametrar, stjärnorna, konsekventa spelet, tränarna, ledarskapet och en ”underdog"-position så Mora kan ställa till problem. Det är jag övertygad om.

Daniel Ljunggren och Johan Persson. Foto: Bildbyrån

Som leksing, behövs verkligen Mora i SHL?

– Betraktat från en leksings håll och boende där så skulle det vara magiska matcher såklart. För dalahockeyn skulle det givetvis också vara bra.

– I övrigt har jag kommit ifrån resonemanget att lag hör hemma eller inte gör hemma i en serie. Jag är så krass att jag tror att man får vad man förtjänar här i livet.

– Men tänk er dom matcherna i SHL. Det hade varit något utöver det vanliga, avslutar Fredrik Söderström innan han sätter sig på tåget från Stockholm Central för att hinna mellanlanda kort i Leksand innan nya expertuppdrag åt C More väntar.

