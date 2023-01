Samuel Fagemo har imponerat i AHL med 4+2 på sina fyra senaste matcher.

Efter att landsmannen Carl Grundström åkt på en skada kallas därför Fagemo upp till NHL för att ersätta.

Los Angeles Kings gör ett antal förändringar bland sina spelare – och tre svenskar berörs av ändringarna.

Carl Grundström sätts upp på skadelistan och blir borta i åtminstone en vecka. Därför kallas två andra svenskar, Samuel Fagemo och Tobias Björnfot, upp till NHL-laget.

We've made the following roster moves:



- Carl Grundstrom (F) placed on Injured Reserve

- Tobias Bjornfot (D) recalled from @ontarioreign

- Samuel Fagemo (F) recalled from @ontarioreign

- Alex Turcotte (F) recalled from @ontarioreign#GoKingsGo