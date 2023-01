Karl Johansson återvände inför den här säsongen hem till Östersund efter ett par år på andra håll. I en lång intervju med hockeysverige.se berättar han om när legendarerna Larionov och Krutov spelade i Johanssons moderklubb Brunflo, den korta tiden i SHL - och de många klubb-bytena innan han flyttade hem.

– Det skulle kännas konstigt att gå till ett annat lag, säger han.

ÖSTERSUND (Hockeysverige.se)

Karl Johansson återvände ”hem” till Östersund inför säsongen 2022/23. Då hade han varit ute på en brokig resan med spel i Brynäs, Tingsryd, Olofström, Vimmerby, Oskarshamn, Växjö, Graz och Björklöven. Fast å andra sidan är egentligen inte Östersunds IK ”hem” utan hans moderklubb är största rivalen, Brunflo.

– Det var verkligen en rivalitet mellan klubbarna när jag växte upp och Brunflo är min moderklubb, berättar Karl Johansson för hockeysverige.se samtidigt som SVT:s Dusan Umicevic vinkar glatt till oss som en hälsning.

Johansson fortsätter:

– Jag var där och tittade på matcherna mellan lagen och det var alltid fullsatt. Då var det också väldigt jämt mellan lagen.

Snackas det fortfarande om när Vladimir Krutov spelade i Brunflo (1995/96)?

– Ja, men även (Igor) Larionov var där några matcher (2005/06). Han skulle lansera något vin och då kom han dit.

– Nu såg jag aldrig då Krutov spelade här, men jag har hört att han gillade smörgåstårta (skratt). Sedan vet jag inte om det är sant. Däremot såg jag när Larionov var här och spela, vilket var väldigt kul.

Foto: Arkiv. Igor Larionov och Vladimir Krutov.

Säsongen 2008/09 fick Karl Johansson chansen att spela i både U16 och U17-landslaget. Något som ändå var lite överraskande för honom.

– Klart att det verkligen var roligt och häftigt. Allt gick väldigt fort och bra i junioråldern. Det starkaste minnet jag har från den tiden är nog ändå då jag fick vara med i U18-VM. Det var riktigt häftigt med många bra spelare…

Fick inte spela JVM: “Klart att jag blev besviken”

Mika Zibanejad, Filip Forsberg, Victor Rask, William Karlsson, Jonas Brodin, Oscar Klefbom, Anton Wedin…

– Viktor Arvidsson… Det var många bra spelare så det var häftigt att jag fick vara med. Sedan förlorade vi tyvärr finalen.

Blev det en besvikelse då du inte fick vara med i U20-VM två år senare?

– Jag blev besviken just då. Samtidigt hade jag en ganska tung period. Farsan gick bort i den vevan och mycket hände runt omkring. Hockeyn var kanske inte ”prio” just då.

– Farsan fick cancer och allt gick ganska fort. Det tog ungefär ett år och att han skulle gå bort var ganska väntat. Samtidigt var det här då jag flyttade till Gävle och mycket hände runt om.

Karl Johansson var 18 år när hans pappa, Hasse, gick bort. Givetvis var hela situationen väldigt tuff för honom då.

– Ja, så var det. Han var alltid med… Det var mycket som hände då och inte så roligt att spela längre eftersom han alltid varit med.

– Han hade själv spelat på en ganska låg nivå, i Frösön, men var också vaktmästare i Brunflo ishall så vi hade nycklarna dit och vi var där på kvällarna och körde. Det blev verkligen tomt. Dessutom var jag så pass ung.

– När pappa gick bort hjälpte Bella och hennes familj mig jättemycket. Utan hennes och min egen familj hade det aldrig gått.

Inför säsongen 2008/09 lämnade Karl Johansson Östersund för spel med Brynäs J18 och J20.

– Brynäs ville att jag skulle komma ner dit och kika inför gymnasiet. Jag var även och kollade i ”Ö-vik”, men det kändes bäst i Gävle och därför gjorde jag det valet. Jag trivdes jättebra och det var verkligen en rolig tid även om det hände mycket.

– Det som också var bra i Brynäs var att man hade sin egen lägenhet, men alla bodde i samma område. Jag tyckte det var skönt att ha mitt eget samtidigt som alla bodde så nära. Vissa i samma hus till och med.

Flyttade till Österrike

Din sambo, Bella, kommer från Gävle och ni har valt att bo kvar i stan, vad har den staden kommit att betyda för dig?

– Ändå mycket. Dom tre åren på hockeygymnasiet, det var då jag på något vis växte upp. Allt från alla materialare, man var på hallen hela tiden, dom flesta i laget i gick i samma klass… Man blev verkligen tajt.

Efter Brynäs hade du en ganska brokig karriär, men hur hamnade du i Graz under slutet av säsongen 2018/19?

– Jag var i Oskarshamn och fick sedan kontrakt med Växjö. Då skrev jag ett plus två där och tänkte att jag skulle bli i Växjö tre år. Sedan blev jag utlånad till Oskarshamn eftersom jag inte fick speltid i Växjö.

– Jag tänkte att jag skulle bli kvar i Oskarshamn under resten av säsongen, sommarträna, för att till nästa säsong få en ny chans i Växjö.

– Efter fem matcher i Oskarshamn ringde agenten och sa att Växjö skulle säga upp mitt kontrakt efter säsongen. ”men jag har fixat det här i Österrike åt dig, skulle du vilja prova det?”.

– Jag kände att jag hade testat Hockeyallsvenskan och man vet aldrig om det dyker upp någon mer chans att spela i utlandet. Jag snackade ihop mig med Bella och hon följde också med dit. Dessutom, han som var assisterande tränare i Graz, Jens Gustafsson, hade jag haft som assisterande i Oskarshamn.

– Det var snabba ryck. Tjejen hade fått jobb i Växjö och trodde att vi skulle vara där i tre år, men det går fort i hockey. På den vägen var det.

Foto: Bildbyrån. Karl Johansson.

Hur trivdes ni i Österrike?

– Vi trivdes jättebra. Just med allt det här runtomkring. Det är ett väldigt fint land.

– Sedan var det en väldigt olik hockey jämfört med Sverige. Där kunde man ha några tre mot ettor emot sig per match. Det var verkligen en offensiv och fartfylld hockey, mycket folk på matcherna, man sålde bärs på läktarna och det var ett bra drag.

– Jag tycker att det gick helt okej där, men efter ett tag kände jag att jag hade lite mer att ge. Det var inte lika seriöst som i Sverige. Mycket eget ansvar samtidigt som jag ville vara med och göra något mer i Sverige. Då hörde (Per) Kenttä av sig och jag ville verkligen vara med om att gå upp med ett lag.

– Eftersom det även var han som tog mig till Oskarshamn och gav mig chansen i Hockeyallsvenskan efter många år i ettan så har han såklart betytt mycket för mig.

Östersund har kämpat många säsonger i Hockeyettan, men tog inför den här säsongen steget upp i Hockeyallsvenskan, vilket Karl Johansson tror är viktigt för återväxten och staden som dessutom arrangerar U18-VM på damsidan.

– Det är sjukt viktigt. Alla förutsättningar finns här i stan. Det har varit ett stort intresse och för alla juniorer som spelar här är det såklart bra att få ha ett lag i Hockeyallsvenskan, vilket gör att hela föreningen växer. Jag tycker att Östersund ska vara i Hockeyallsvenskan.

"Skulle kännas konstigt att gå till ett annat lag"

Har du upplevt att hockeysnacket ökat i stan?

– Ja, verkligen. Nu är det många år sedan jag bodde här så jag vet inte exakt hur det var innan. Jag märker ändå att folk bryr sig och det snackas hockey.

Var det givet att komma Östersund så laget tog steget upp i Hockeyallsvenskan?

– Ja, så var det ändå eftersom jag inte fick var kvar i ”Löven”. Jag kände då att det skulle kännas konstigt att gå till ett annat lag då jag spelat större delen av min seniorhockey här i Östersund. Jag ville komma hit och vara med på den här resan.

Foto: Bildbyrån. Karl Johansson under finalspelet mot HV71 förra våren.

Hur har det varit att möta Björklöven som inte valde att förlänga ditt kontrakt?

– Nu har vi mött Björklöven två gånger, men i början var det speciellt. Jag trivdes verkligen bra där i stan och blev väldigt nära många i staden och laget.

– Jag har bara bra minnen från tiden där förutom att jag inte fick vara med om att gå upp förra säsongen.

Den här säsongen har Karl Johansson svarat för åtta mål och totalt 21 poäng på 31 matcher. Dessutom ligger han idag på plus två i plus/minus-statistiken.

– Säsongen har fungerat bra tycker jag. Jag har fått spela ihop med (Alexander) Anderberg som verkligen har gjort en bra säsong och vi kompletterar varandra bra. Jag försöker passa till honom och han får skjuta, skrattar Karl Johansson och fortsätter:

– Det har varit lite upp och ner, men generellt har jag hållit en hög lägstanivå.

“Har ett bra utgångsläge”

Och lagets prestation, som också varit lite upp och ner?

– Det är bara kolla nykomlingarna tidigare säsonger, att det är tufft. Nu snackas det om och det verkar som att serien är väldigt jämn med många bra lag.

– Det tar ett tag att komma in i allt. Vi spelar många fler matcher och många killar är kvar från Division 1. I Hockeyallsvenskan blir det lite annat med match varannan dag. Ibland till och med tre matcher på en vecka.

– Även när man inte känner sig 100 procent fräsch, men ändå hålla en hög lägsta nivå tror jag är det stora steget från ettan till Hockeyallsvenskan. När vi låg sexa eller sjua där ett tag var det ingen som trodde att vi skulle kunna göra det.

– Vi visste att det skulle bli tufft och det är fortfarande många matcher kvar, men vi har ett bra utgångsläge.

Vad krävs det av er om ni som nykomling ska hålla er kvar i Hockeyallsvenskan?

– Bara för att vi förlorat några matcher nu får vi inte bli rädda för att förlora. Vi måste vilja vinna.

– Det går upp och ner. Vi hade ett tag där vi släppte in många mål. Nu har vi fått bort det, men har i stället svårt att göra mål. Att det är så jämt gör att det inte går att slappna av någonting.

– Nu får vi även in Roger Forsberg med lite ny energi. Han är en som varit med länge på den här nivån och är från stan. Det är bara att vara positiv och förbättra saker varje dag, att verkligen tro på det.

Är det inte ändå ganska kul att få vara med här på hemmaplan och spela med Östersund i Hockeyallsvenskan?

– Det är oerhört häftigt och en ära att få göra det, avslutar Karl Johansson med ett leende.

