Ingen "Challe Berglund-effekt" för HV71

HV71 plockade in Challe Berglund för att få ny energi.

Prestationen höjdes, men resultatet blev ändå 1–3 mot Färjestad.

– Vi spelar tillräckligt bra för att vinna, säger HV:s tränare Tommy Samuelsson i C More.

Inför kvällens bortamöte mot Färjestad hade HV71 endast med sig en vinst på nio matcher och har delvis Malmös tunga form att tacka för att man inte själva ligger sist i tabellen.

För att vända på formen och få in ny energi i laget meddelade man i veckan att man tar in Djurgårdsprofilen Challe Berglund som ny assisterande tränare.

– Min uppgift blir nu att komma in och försöka få spelarna att slappna av och få lite tryck i grejerna. Jag har varit i tuffa situationer tidigare som ledare och hoppas kunna ta med mig erfarenheter jag fått från dem, sade Berglund på HV:s hemsida.

Men det blev inte riktigt en “Challe Berglund-effekt”. Matchen slutade med en 1–3-förlust, trots att man under stora perioder var det bättre laget.

– Vi spelar tillräckligt bra för att vinna, men vi måste utnyttja något powerplay för att ta ikapp och vinna, säger HV:s tränare Tommy Samuelsson i C More efter matchen och fortsätter:

– Nu har vi ett par dagar att sätta oss ner i lugn och ro. Fredrik Stillman kommer tillbaka i dagarna och då kan vi sätta det lite mer i pränt.

Pressat Färjestad: "Kämpar för att överleva"

Första perioden avslutades med ett 1–0-överläge till hemmalaget i Karlstad, trots att HV bjöd upp till en bra kamp.

– En jämn första period. Jag tycker vi har lite fördel, men sedan fick de in en turpuck, säger HV- och JVM-backen Victor Sjöholm i C More.

Axel Bergkvist gjorde sitt fösta SHL-mål för att utöka ledningen i den andra perioden, men HV tog sig tillbaka in i matchbilden och hade stundtals ett övertag i spelet. Till slut kom även en reducering. efter en fin framspelning av André Petersson.

– Vi kom ut starkt. Överlag är vi nöjda med spelet, säger HV:s målskytt Andy Miele i C More och fortsätter:

– Jag visste faktiskt inte att jag gjorde mål, jag trodde den gick ur zonen.

Inför den sista perioden var det ett pressat Färjestad, trots att man hade med sig ett 2–1-överläge när pucken släpptes igen.

– Vi kämpar för att överleva. Det är mycket som behöver förbättras. Vi kämpar och sliter, säger Karlstadlagets tränare Tomas Mitell i C More

Sista perioden slutade 12–9 i fördel till Jönköpingslaget, men perioden slutade 0–1 till Färjestad efter ett mål i tom bur av Ville Pokka.

HV71 har därmed fortsatt åtta poäng upp till säker mark där Luleå i nuläget har tolfteplatsen.

– Jag tycker att vi sätter dem på prov. Summa summarum så räcker det inte att göra ett mål i hockeymatcher. Prestationen är tillräckligt bra, säger Tommy Samuelsson i C More.

TV: "Skulle inte bli förvånad om han får ett NHL-erbjudande"